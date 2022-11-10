Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Nerede Türkiye’ye ihtiyaç var veya Türkiye nerede rol üstlenebilirse, Cumhurbaşkanımız bir lider diplomasisi sergileyerek, dinamik bir dünya lideri diplomasisi sergileyerek oradadır. Atatürk’e baktığımızda da aynı konsepti görüyoruz. Yine aynı dinamizmi ve büyük hayaller, büyük hayatlar içerisinde olduğunu görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Nerede Türkiye’ye ihtiyaç var veya Türkiye nerede rol üstlenebilirse, Cumhurbaşkanımız bir lider diplomasisi sergileyerek, dinamik bir dünya lideri diplomasisi sergileyerek oradadır. Atatürk’e baktığımızda da aynı konsepti görüyoruz. Yine aynı dinamizmi ve büyük hayaller, büyük hayatlar içerisinde olduğunu görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu’nda düzenlenen “Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk” isimli fotoğraf sergisini gezdi. Atatürk’ün daha önce görülmemiş ya da ender görülen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti.

"Hayatın içerisinde olan bir Atatürk’ü görüyoruz"

Sergi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, “Bu sergiye baktığımızda 133’ün üzerinde fotoğrafla, doğumundan ölümüne hem askeri, özellikle de normal yaşam alanını ön plana çıkaran ana konsepti görüyoruz. Evliliği içerisinde, eşi ile birlikte gerek resmi gerek il ziyaretleri gerekse sosyal

ortamdaki bulunduğu yerleri görüyoruz. Ama aynı zamanda Zübeyde Hanım ile ilgili ilk defa, çok sık görmediğimiz, gençliğine dair fotoğrafları da gördük. Yine il ziyaretleri ile alakalı ve fabrika açılışlarına kadar hayatın içerisinde olan bir Atatürk’ü görüyoruz. Libya’da Atatürk’ü görüyoruz. Şam’da Atatürk’ü görüyoruz. Ama yerel kıyafetleri ile görüyoruz. Balkanlar’da Atatürk’ü görüyoruz. Bölgenin birçok ülkesinde Atatürk’ü görüyoruz. Ama sosyal boyutlarıyla da Atatürk’ü gördük anladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı ile vizyon örtüşmesi

Fotoğraf sergisinin Atatürk’ün sosyal yaşam alanına dair fotoğraflar da içerdiğine vurgu yapan Oktay, “Bende bıraktığı iz şu oldu; aslında bir 100 yıl öncesine baktığımızda ve bugüne baktığımızda gerek bulunduğu coğrafyalar ve yaşadığı konseptler ve geleceğe dair çizdiği vizyonla, bizim bugün yaşadığımız konuların ve içinde bulunduğumuz coğrafya ve sorunların gerek barış, gerekse savaş ve çatışma alanları ile ilgili birçok benzerliklerin olduğunu ve aslında gelecek yüzyıla dair ümitlerini, arzularını, vizyonunu belirlerken bizim de bu gelecek yüzyılla alakalı Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz konsepte nasıl bir benzerlik, nasıl bir vizyon örtüşmesi olduğunu da yine görmüş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Özellikle gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bu güzel sergiyi görmelerini arzu ederim. Bu vesileyle de davet etmiş olalım” açıklamasında bulundu.

“İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda da bunun sonuçlarını hep birlikte alacağız”

Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın aynı konsepte sahip olduğunu söyleyen Oktay, “Bugün Cumhurbaşkanımız Semerkant’ta. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için orada. Dün Batı’daydı, önceki gün Balkanlar’da, bir başka gün Rusya’da. Yani nerede Türkiye’ye ihtiyaç var veya Türkiye nerede rol üstlenebilirse Cumhurbaşkanımız bir lider diplomasisi sergileyerek, dinamik bir dünya lideri diplomasisi sergileyerek oradadır. Atatürk’e baktığımızda da aynı konsepti görüyoruz. Yine aynı dinamizmi ve büyük hayaller, büyük hayatlar içerisinde olduğunu görüyoruz. O hayale inandığınız zaman gerçekleştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı da aynı şeydir zaten. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda da bunun sonuçlarını hep birlikte alacağız" dedi.