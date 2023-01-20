Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye olarak prangalarımızı kırdıkça, içeriden ve dışarıdan haset lobilerinin dillerinden akan iftiraları, çekememezliği de görüyoruz. Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar. Bunların karın ağrısı, BAYKAR’ın yaptığı uçağın bir parçası kadar yerli ve milli olamayışlarındandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye olarak prangalarımızı kırdıkça, içeriden ve dışarıdan haset lobilerinin dillerinden akan iftiraları, çekememezliği de görüyoruz. Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar. Bunların karın ağrısı, BAYKAR’ın yaptığı uçağın bir parçası kadar yerli ve milli olamayışlarındandır" dedi.

Eğitimlerini Türkiye’de farklı alanlarda alan ve kariyerlerini dünyanın çeşitli ülkelerinde sürdüren "Türkiye Mezunları", Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Mezunları Forumu’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Mezunları Forumu’nun 2. günü için Şişli’de bir araya gelen Türkiye Mezunları’na çeşitli alanlarda ödüller takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yükseköğretim için Türk üniversitelerini seçen ve ilim yolculuğunda yolu Türkiye’den geçen mezunlara ve misafir öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Oktay, “Uluslararası öğrenci programları, kültürel ve akademik gelişme ile kalkınmayı destekleyen yönleriyle çok boyutlu bir faaliyet alanıdır. Ülkeler arası öğrenci hareketliliği; hem yükseköğretimde bir rekabet unsuru hem de uluslararası alanda kamu diplomasisini etkileyen yumuşak güç unsurudur. Devletler, akademik alanda markalaşma, dünyaya açılma ve ülke imajı gibi hususlarda misafir öğrencilerin rolünü özellikle göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

"Yurtdışı ziyaretlerimde anadili gibi Türkçe konuşan Türkiye mezunları ile karşılaştığımda gurur duyuyorum"

Türkiye’den mezun olup yurtdışında yaşayan ve çalışmalarını devam ettiren Türkiye Mezunları’ndan bahseden Oktay, "Türkçe gibi birleştirici bir gücümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm gönül coğrafyamızı bağrına basan Türkiye’miz var. Yurtdışı ziyaretlerimde anadili gibi Türkçe konuşan Türkiye mezunları ile karşılaştığımda gurur duyuyorum. Bugün, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Tumurbaatar Ayursaıkhan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Somali Milli Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur gibi Türkiye Mezunları, göğsümüzü kabartmaktadır. Halihazırda ülkemizde öğrenci olan gençlerimizin de, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Türkiye’de kendilerine kattıkları değerle daima başarıya namzet olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin başarılarından kıvanç duymak da bir nasip işidir"

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, sanayi üretiminin günden güne arttığını da belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden dijitalleşmeye, sağlıktan dış ticarete her alanda gözle görülür atılımlar gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ülkemizi ulaştırmak istediğimiz hedeflerle ilerledik. Sadece doğup büyüdüğünüz ülkelerle ilişkilerimize, yaşadığınız bölgelerle olan etkileşimimize dahi baktığınızda Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi görebilirsiniz. Yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemiz, sanayi üretimimiz, orman varlığımız, ihracat ve turizm rakamlarımız artmaya devam ediyor. Milli Uzay Programı’ndan, Türkiye’nin otomobili Togg’a, KIZILELMA’dan Milli Muharip Uçak projesine yüksek teknolojili üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Tabii biz Türkiye olarak prangalarımızı kırdıkça, içeriden ve dışarıdan haset lobilerinin dillerinden akan iftiraları, çekememezliği de görüyoruz. Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar. Bunların karın ağrısı, BAYKAR’ın yaptığı uçağın bir parçası kadar yerli ve milli olamayışlarındandır. Türkiye’nin başarılarından kıvanç duymak da bir nasip işidir. Biliyoruz ki sizler kalkınan, gelişen, bölgesinde barış ve istikrarın öncüsü olan Türkiye’nin sevinciyle seviniyorsunuz. Türkiye dik durdukça, kalkındıkça bunun gönül coğrafyamıza en güzel şekilde yansıdığına şahitsiniz. Ülkemizle içten gönül bağı olan herkesin hem sağlanan başarıda hem de elde edilen kazanımlarda rolü vardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan programda Türkoloji öncü isimlerinden Profesör Dr. Nimetullah Hafız’a verilen Yaşam Boyu Onur Ödülü, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay tarafından takdim edildi.