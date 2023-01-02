Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ’dijital kimliği’ getiriyoruz. Online (çevrim içi) e-Devlet’ten offline (çevrim dışı) e-Devlet’e geçişle, kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ’dijital kimliği’ getiriyoruz. Online (çevrim içi) e-Devlet’ten offline (çevrim dışı) e-Devlet’e geçişle, kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 2023’ün ilk Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantı, e-Devlet Kapısı altyapısına yıl boyunca hem nitelik hem de nicelik bakımından neler katılabileceği ve kamuda karar alma süreçlerinin dijitalleşmesi ile büyük verinin kullanımına dönük verimlilik artırıcı gündemiyle düzenlendi. Toplantıya tüm bakanlıkların ve ilgili kurum-kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerle e-Devlet’in işleyişine dair vatandaşlardan aldıkları geri bildirimler ışığında yaptıklarını söylediği "Dijital Türkiye" çalışmalarına yeni ufuklarla ilerlediklerini belirtti. Oktay, toplantının gündeminde, e-Devlet’e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerlerinin iyileştirilmesi, "askerliğim" ve "varis-muris" sekmesinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanlar, blokzincir tabanlı dijital kimlik, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifine katkı veren "Yeşil e-Devlet Kapısı" çalışmaları, belediyelerle sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ve Kamu Hizmetleri Verimliliği projesi gibi konuların yer aldığını ifade etti.

62 milyona yakın vatandaşın aktif olarak kullandığı e-Devlet Kapısı uygulamasını Türkiye’nin dijital yüzü ve yüz akı olarak niteleyen Oktay, "Milletimiz ister ’turkiye.gov.tr’ üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden, 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır. e-Devlet Kapısı’nı aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle daha da iyileştirmemiz ve zenginleştirmemiz yönünde geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemler e-Devlet’te tamamlanabilecek"

Sundukları tüm dijital kamu hizmetlerinin daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Oktay, "Bu çerçevede bir alandaki tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden; ikametgahım, çalışma hayatım, hac ve umre işlemleri yoğun rağbet görmektedir. Üzerinde çalışılan ’askerliğim’ bütünleşik hizmeti de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacak. Böylece, askerlik çağı öncesi, yoklama dönemi, celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemini içeren; tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemler e-Devlet’te tamamlanabilecek" şeklinde konuştu.

"e-Devlet’te blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ‘dijital kimliği’ getiriyoruz"

Oktay, e-Devlet’te geliştirecekleri yeni sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini olan ‘dijital kimliği’ getiriyoruz. e-Cüzdan uygulaması çerçevesinde çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet’e girebilecek. Online e-Devlet’ten offline e-Devlet’e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek, ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak."

Türkiye Noterler Birliği ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda "Veraset İlamı", "e-Randevu/Başvuru", "e-Tespit" ve mirasçısı olunan kişi adına Adıma Tescilli Araç Sorgulama Hizmetleri’nin uygulamaya alındığını aktaran Oktay, "e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başladığımız ‘Veraset İlamı Sorgulama’ hizmeti ile vatandaşlarımız noterlere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler ve iş dünyasını da kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün artırıyoruz"

Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarının idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edeceği bilgisini veren Oktay, "Diğer taraftan belediyeler ve iş dünyasını da kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Veri paylaşımını henüz tamamlamayan belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstermelerini bekliyoruz. Aksi takdirde, vatandaşlarımızın konforu için, idari yaptırımlarla süreci hızlandırmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte kullanıcıların güvenliğini artırmak yönünde önemli bir hamle olan çift doğrulama ile giriş kullanımını yaygınlaştırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Dijitalleşme yolculuğunda veri odaklı dönüşüm ve siber kalkınma hamleleri ile de dijital gelişim sürecimizi devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 13 Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı’nda aldıkları 208 kararın yüzde 80’inin (166’sı) tamamlandığı belirterek, "Diğer kararlarımız çerçevesinde kamu hizmetlerinin geliştirme süreçleri ve süreklilik arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir. Bu toplantımızda mutabık kalınan kararları da hızlı şekilde uygulamaya geçirerek Dijital Türkiye yolunda uluslararası alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğiz. Dijitalleşme yolculuğunda veri odaklı dönüşüm ve siber kalkınma hamleleri ile de dijital gelişim sürecimizi devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Oktay’ın konuşmasının ardından bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında temsilcilerin gündeme ilişkin değerlendirme yapması ile devam etti.