Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’ndeki Altın Mekan Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Millet bahçesine Togg ile gelen Oktay, program yerine gençlerle birlikte tramvay ile seyahat ederek gitti. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması programında konuşan Oktay, sohbet ettiği gençlerin sorularını da cevapladı. Oktay, Cumhur İttifakı’ndaki kararlılığa dikkat çekerek liyakatin önemine değindi ve muhalefeti, “Güçlü bir kararlılık liderlik var. Ama onun ötesinde samimiyet var liyakat var. Millet İttifakı’nda bu olmadı. Çatırdamaya başladı. Birinci turda terör örgütlerinin söylemlerine sığınanlar ikinci turda birden mevsimlik milliyetçi kesildiler. Şimdi 3. tur olsa ne kesilecekler veya 29 Mayıs sabahı ne olacaklar hangi söyleme sığınacaklar merak ediyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Sabah güneş doğarken söylediklerini akşam güneş batarken battıktan sonra inkar eden bir yapıya siz ülkeyi teslim edemezsiniz, milletimiz de etmedi. Çatırdama sesleri duyuluyor. Öyle bir samimiyetsizlik ki kendi içlerinde bile pazarlıkların sonucunu görüyoruz. Toplamda yüzde 1 etmeyen toplumda karşılığı olmayan değil mi? Hesap uzmanı ya bir de. Kimi temsil edecek bunlar? Hangi pazarlıkların sonucu bunlar verildi. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar neydi? Dağ kadrosundan, HDP’liler meydan okudu konuştuklarımızı niye açıklamıyorsun diye. Terörist başına artık özgürlük getireceğiz, teröristleri bırakacağız. Afrin’i geri alacağız diyen bir milletvekili adayı ile konuşuyorsunuz. FETÖ’cüleri geri bırakacağız, diyorlar kimden alıyorsunuz bu aklı. Millet İttifakı diye bir şey kalmadı zaten zoraki, dostlar alışverişte görsün. 28 Mayıs’a kadar sesimizi çıkarmayalım” sözleriyle eleştirdi.

“Anket yönetemeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi mümkün değil”

Millet İttifakı’nın yaptırdığı anket sonuçlarının farklılığının sorulması üzerine Oktay, şunları söyledi: “Sahaya değil yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur. Biz sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Bizim farkımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekler üzerinden gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler. Ve sattıkları hayale kendileri de inanmaya başladılar sorun oradaydı. Biz trendin yukarı doğru gittiğini her fırsatta ifade ettik. Anket yönetemeyenlerin Türkiye’yi yönetmesi mümkün değil. Son 1-2 yıldır liyakat üzerine gittiler bir insan en çok ney yoksa onu konuşur. Sakız gibi çiğnediler nasıl bu liyakatsizlik diye düşünün yüzde 20’lerden yüzde 80’e çıkan bir savunma sanayinden ve F35’i geride bırakacak 5. nesil savaş uçaklarımız, kendi gemisini üreten, kendi savunma sanayini kuran, diğer tarafta kendi petrolünü kendi geliştirdiği teknolojilerle oluşturan çıkaran taşıyan ve işleyen ve şimdi Kılıçdaroğlu da dahil onların da mutfağına taşınıyor. Togg’u bir tarafta geliştiren ve her anlamda her sektörde 5-6 aydaki projelere bakın nükleer santral de dahil her biri asrın projesi diyebileceğimiz büyüklükteki projeler. Şimdi nasıl bir liyakatsizlik ki bunlar kendinden oluyor? Mümkün mü? Bizim mühendislerimizin kendi bilim insanlarımızın geliştirdiği ürünlerle kalkınma hamlelerimiz. Bunlarınki nasıl bir liyakat ise kendi seçim sandıklarıyla asrın teknolojisi diye sundular ya. Bunlar o kadar liyakatsiz ki sadece Cumhurbaşkanı adayına da söylemiyorum tamamına söylüyorum. Liyakat sıfır bunlarda. Kendi seçim sandıklarıyla genel merkezleri arasındaki veri akışını bile sağlayamayacak kadar liyakatleri yok. Kendi sandığındaki bilişim sistemini yönetemeyenlere Türkiye’yi versek nasıl yöneteceklerdi? Yönetme şansları yok. Türkiye’deki e-devleti geliştiren ekip kendi bilişimcilerimiz. Kendi gencine güvenmediği zaman dışarıdan ithal danışman toplamaya başladığında bu kadar oluyor. Biz onlara söyledik yapamıyorsanız söyleyin biz sizin sistemleri de kurardık. Bunlara başarısızlık da bir şey ifade etmiyor. Yeniliyor yeniliyor pehlivan güreşe doymazmış. Kaç oldu ben sayısını unuttum. İnşallah ders çıkarırlar da algı operasyonlarıyla yani milletimize güvenmek lazım.”

Oktay, bir gencin gençlerin değişim istemesi ve gelecekle ilgili kendilerini neler beklediği sorusu üzerine, “Bizim yaptığımız çalışmalar ve Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz bütün değişimleri ifade edilmeye çalışılması. Teknolojik bir dönüşüm yaşıyoruz bunu kullanan bir gençlik olacak. Sosyal, kültürel anlamda, sanatta, sporda bir bütün olarak değişim söz konusu. Teknoloji bir vasıtadır bir amaç değildir. Sırtımıza alırsak hamallığını yapmaya başlarız. Toplumun tüm alanlarında gelişmeyi temin edebilmek önemli biz bunu arzuluyoruz. Gençlerin diğer alanlarda da yoğunlaşmasını istiyoruz. Sizin bizden farkınız bu olacak hayatın kendisini de ıskalamadan diğer alanlara da gurur duyacağımız isimlerin çıkması son derece önemli, bunlar sizsiniz. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim işim çalışmaktır”

Malatya’dan gelen bir depremzede gencin depremzede gençlere üniversitelerde kontenjan ayrılacağı ve burs verileceği sorusuna Oktay, şunları kaydederek gençlere tavsiyelerde bulundu:

“Deprem hepimizin yüreğini dağladı hep beraber ağladık. Hep beraber ayağa kalktık kalkıyoruz. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinedeki her bir arkadaşımız sivil toplumlar yerel yönetimler can siperhane çalıştılar. Biz bir taraftan ölümüne çalışırken birileri siyaset yapmanın peşine düştü. Çok büyük deprem çok büyük bir yıkım yaşıyorsunuz. Böyle bir yıkımda eğer sorun ararsanız sorun olmaz mı? Mutlaka bulursunuz. Benim katkım ne olacak diye yaklaşırsanız yapacak çok şey bulursunuz. Orada sorun arayıp umutsuzluk pompalayanlar hiç değişmez bir yüzyıl önce de böyleydi bunlar. Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kardeşimin yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmalar asla ve asla etkilenmeyecek net talimat verdi hepimiz de bu çerçevede çalıştık ve etkilenmedi. Şimdi kalıcı konutlar teslim edilmeye başladı. Yılın sonunu kadar da binaların tamamını teslim ediyor olacağız. Milletimiz bu samimiyeti gördü. 15 Mayıs sabahı ne oldu? Bana oy vermeyen depremzedeye yaptığım yardım neredeyse verdiğim bir bardak su haram olsun diyebilecek kadar seviye bırakmayan bir muhalif anlayış gördük. Bu travmatik olaylar maskenin düşmesini sağladığı gibi Millet İttifakı’ndaki gerçek yüzün ortaya çıkmasını sağladı. Milletimiz gerçekliği gördü. Gelecekte çalışmak isteyen arkadaşlarla ilgili ben kendi tecrübemden ifade edebilirim aşkla çalışmak derim. Ya Rabbim bana düşen çalışmaktır. Ama ihlasla çalışmaktır rızık benim işim değildir. Rızkı verenin sen olduğunu zaten ifade etmiştim. Az verirsin çok verirsin bol verirsin o kısmına ben karışmam beni ilgilendiren kısım çalışma kısmıdır. Ben çalışırım. Çalıştığınız zaman Cenab-ı Hak da onun bereketini karşılığını veriyor. Cumhurbaşkanımızın en sıkıntılı anlarda bile gerçekten cenabı hakka sığınması oradan geliyor. Gecesini gündüzüne katar çalışır ve hep aynı şeyi söyler ’Aşkla çalışan yorulmaz’ diye. Birileri gibi Cumhurbaşkanı yardımcılığı başbakanlık peşinde koşanların durumuna düşersiniz Allah o duruma düşürmesin.”

Seksen yılda yapılanlardan fazlasını AK Parti iktidarlarıyla son 20 yılda yaptıklarını belirten Oktay, "Son 20 yıldaki akamete uğratma çabalarına rağmen, çok net ve dik duran bir liderin, siyasi iradenin olması ve uzun vadeli hükümetlerin olması Türkiye’nin kalkınma yol haritasında aslında çok ciddi bir mihenk taşıdır" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılını son 20 yılda hazırlanan bu altyapının üstüne inşa edeceklerini dile getiren Oktay, "Asıl altyapı enerjide, savunma sanayisinde, sağlıkta veya diğer alanlarda kurduğumuz altyapı değil, asıl altyapı aslında özgüveni olan bir gençlik ve özgüveni olan bir milletin ortaya çıkmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz, Afrika ve Balkanlarda, "oradan ne alabiliriz değil" şeklinde değil, "göz göze hizada" ilişki kurduğunu anlatarak, Batılı ülkelerin bu sebeple Türkiye’den rahatsız olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin tüm alanlarda, bir bütün olarak güçlü olması gerektiğini ifade eden Oktay, son yıllarda ekonomi alanında gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerle Türkiye’yi ekonomik kriz sarmalından kurtarmayı hedeflediklerini anlattı.

Oktay, Türkiye’nin geçen yıl enerji maliyetlerinin aşırı artmasından kaynaklı 60 milyar dolarlık ilave gideri olduğunu belirterek, 110 milyarlık dolarlık toplam enerji giderinin ülke içerisinde kalması için bu alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"Gerek doğalgaz gerek petrol gerekse diğer kıymetli madenler bazında, nereden ne çıkaracağımızla alakalı, nerede hangi çalışmaları yapacağımızla ilgili gelecek yirmi yılın planları var, hazır ve defalarca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların tek tek üzerinden geçmiş durumdayız" diye konuşan Oktay, böylece gençlerin geleceği, değişimi dışarıda aramak yerine, kendilerinin Türkiye’de inşa edeceğini ifade etti.

Oktay, gençlerin kendilerine, geleceğin Türkiye’sine uygun olarak çok büyük hedefler koymasını gerektiğini anlatarak, "AK Parti’nin kadrolarına baktığınızda değişimin ta kendisini görürsünüz. Sözde kalmaz bu. Seçilme yaşının 25’e çekilmesi ve sonrasında 18’e çekilmesi olayı sadece laftan ibaret değildir AK Parti’de, Cumhurbaşkanı’mızın kadrolarında da bu böyledir" şeklinde konuştu.

Oktay, program sonunda 28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanacak gençlerle doğum günü pastası kesti, simit ikram etti, hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.