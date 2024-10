Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde katıldığı doğal gaz meşale yakma töreninde yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlı, azimli bir şekilde devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova ilçesinde doğal gaz meşale yakma törenine katıldı. Meşale yakma öncesi açıklamalarda bulunan Yılmaz, terörü bir kez daha lanetlediklerini söyledi. Ne yaparlarsa yapsınlar daha çok çalışarak kardeşliklerini, birliklerini, beraberliklerini daha çok yücelterek yollarına devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, terörle de kararlı bir şekilde azimli bir şekilde mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Geçen mart ayında burada söz verdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Çok şükür mahcup olmadık, sözümüz yerde kalmadı. Bizim siyasi anlayışımızın özü de budur, yapamayacağımız şeyi söylememek, söylediğimiz şeyi yapmak. Bugün söylediğimiz sözün yerine gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize doğal gazın gelmesiyle birlikte sadece evlerimizde değil aynı zamanda geleceğimizde de büyük bir rahatlama ve konfor sağlanmış oluyor. Bu meşale sadece ısınmanın değil geleceğe duyduğumuz güven ekonomiye ve çevreye verdiğimiz değerin de bir sembolüdür. Hiçbir zaman hiçbir ayrım yapmadan her bir ilçemize her bir beldemize her bir köyümüze hizmet etme gayreti içindeyiz" diye konuştu.

"Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektrik ve doğal gazı Türkiye veriyor"

Vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri adına hükümet olarak mesken abonelerinde yüzde 60’a kadar sübvansiyon uyguladıklarını aktaran Yılmaz, "Vatandaşın ödediği fatura aslında devletin yüzde 60’ını sübvanse ettiği, karşıladığı bir faturadır. Böylece 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Avrupa ülkeleri arasında hane halkına en ucuz elektriği en ucuz doğal gaz veren ülke Türkiye’dir. Sırf bunun için yani elektrikle doğal gaz için bütçemize koyduğumuz para 472 milyar Türk lirasıdır. Bunu biz bütçeyle karşılamasak vatandaşımız bunu faturalarla ödemek zorunda kalacaktı. Çok şükür artık kendi doğal gazımızı da üretir hale geldik. Bu çok önemli 2020’de Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Gazı yerin 2 bin 100 metre altından çıkararak karaya ulaştırmayı başardık. Şu anda günlük 6 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz ve 2 milyon 600 bin haneye kendi doğal gazımızı sağlıyoruz. Hedefimiz 2025’te bu rakamı 10 milyon metreküpe çıkarıp 4 milyon 400 bin haneye kendi gazımızı ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.

"Gabar’da 100 bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak"

Daha önce petrol yok denilerek üzeri kapatılan kuyulardan, terör yüzünden terk edilen bölgelerden bugün petrol çıkarmaya başlandığını dile getiren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfini de Gabar’da yaptık. 100 bin varil üretim kapasitesine sahip olan bu rezerv günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak potansiyele sahiptir. Çok da kaliteli bir petrol o açıdan da çok kıymetli Gabar’daki günlük petrol üretimimiz şimdiden 45 bin varili aştı. Diyarbakır’da günlük 15 bin varil, Batman’da 20 bin varilin üzerinde ve Adıyaman’da 10 bin varilinin üzerinde petrol üretiyoruz. Bu başarılar Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı en büyük adımlardan bazılarıdır. Türkiye’yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacaktır."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler doğal gaz meşalesini yaktı.