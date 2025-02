Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars’ta toplam yatırım bedeli 723 milyon 585 bin lira olan Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarının toplu açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde KAÜ toplu açılış programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve folklor gösterisiyle başlayan programda açılışı yapılacak olan birimlerin slayt gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, "Kafkasya’daki toplumlar kendi aralarında barışı, huzuru sağlamalı ve bu bölgenin istikrar içinde refah üretmesi hedeflenmeli. Kafkasya’daki barış aynı zamanda refah demek aynı zamanda tüm bölgede yaşayan insanların daha güzel yarınlar kurmasıdır. Kafkasya’daki barış aynı zamanda Doğu Anadolu’nun Kars başta olmak üzere daha hızlı kalkınmasıdır. Dolayısıyla biz ülke olarak diğer tüm bölgelerde olduğu gibi Kafkasya’da da barışı istiyoruz. İnşallah şu uzun süredir yaşanıp sona erdirilen işgalden sonra Karabağ’ın kurtuluşundan sonra bir ileri hamle de bu barış olacaktır diye yürekten inanıyorum" dedi.

Kafkas Üniversitesi’nin her bir mensubuna ve Kars’ın her bir köşesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi selamlarını getirdiğini ifade eden Yılmaz, "Toplam yatırım bedeli 723 milyon 585 bin lirayı aşan bugünkü fiyatlarla bakarsanız tahminen 1 milyarın üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. 1 milyar TL’nin üzerinde Meslek Yüksek Okulu Kompleksimiz var. Diş Fakültesi Hastanemiz var. Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dünyamızın, teknolojik yeniliklerle hızla değişirken değişime ayak uyduran ve onu doğru yöneten ülkeler, küresel rekabette öne çıkmaktadır. Biz de Türkiye olarak bu dönüşümün dışında kalmadık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, üniversitelerimizle, tüm kurumlarımızla ve özel sektörümüzle süreci iyi okuyarak fırsata çevirdik. Güçlü akademik altyapımız, donanımlı insan kaynağımız ve jeopolitik avantajlarımızla dünya sahnesinde bugün iddialı bir konumdayız. Bilimin ve teknolojinin kalkınmadaki hayati rolünün farkında olarak, eğitimde ve AR-GE’de güçlü adımlar attık, ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Üniversiteleri ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her bir köşesine yayarak yükseköğretimde hem ihtisaslaşmayı hem de güçlü bir akademik performansı teşvik ettik. Bir dönem sınırlı imkânlarla bilim üretmeye çalışan bir ülkeyken, bugün 76’dan 208’e çıkan üniversitemizle; Türkiye’nin her köşesinde bilimsel çalışmaların önünü açtık. Akademik kapasitemiz arttıkça, üretilen bilginin niteliği ve etkisi de yükseldi. Bundan 22 yıl önce Türkiye’de yılda yaklaşık 9 bin bilimsel makale üretilirken, bugün bu rakam 49 bine yaklaştı. Dünyada en çok bilimsel yayın yapan ülkeler arasında 22. sıradayken, bugün 14’üncü sıraya yükseldik" diye konuştu.

Programda, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette UDH Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Valisi Ziya Polat’ta birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından KAÜ bünyesinde faaliyete giren Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın açılış yapıldı. Yılmaz açılışın ardından Ardahan’a hareket etti.