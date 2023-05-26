Eskişehir’de yaşayan gençler, ülkenin geleceğini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde vatandaşların oy kullanmadan önce iyi araştırma yapmasını belirtirken, seçilecek adayın ülkeyi daha da ileriye götürecek adımlar atmasını söyledi.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 50 bin yeni genç seçmen oy kullanacak. İlk turuna yoğun bir katılım gösterilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 2. turda 50 bin gencin nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilirken, Eskişehir’deki gençler ülkenin geleceğini etkileyecek seçimde söz sahibi olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek ülkenin iyi yerlere gelmesini umduklarını dile getirdi. 2. turda oy kullanmadan önce iyi bir araştırma yapılması gerektiğini belirten gençler, seçim yarışının getirdiği rekabetin sonunda Cumhurbaşkanı olacak kişinin Türkiye’ye hayırlı işler yapmasını istediklerini belirttiler.

Eskişehir’de öğrenci olan 18 yaşındaki Yüksel Gazi Yumlu, ülkenin gidişatı hakkında söz sahibi olacağından mutluluk duyacağından söz ederek, “Bu sene 18 yaşıma girdim ve ilk defa oyumu kullandım. Bunun yanında tabii ki heyecanlıydım ve bundan memnuniyet duydum. Ülkenin gidişatı hakkında benim de bir söz sahibi olmam gerçekten beni mutlu etti. 50 bin yeni gencin ikinci turda ilk defa oy kullanacak olması gerçekten güzel bir şey ama 80 milyonu 50 bine kıyasladığımız zaman oran düşük olduğundan dolayı seçimin sonucuna herhangi bir şekilde etki edeceğini düşünmüyorum. Böyle bir durumda hangi tarafın kazanacağı değil ülkenin iyi duruma gitmesini umuyoruz. Tabii ki de hem 50 bin yeni gençle birlikte bir vatandaş olarak ülkenin daha iyi yola gitmesi umuduyla oyumuzu kullanacağız” diye konuştu.

2. tur seçimlerinin sonucunda yeni seçilecek hükümetten beklentilerini de aktaran Yumlu, teknoloji, eğitim gibi birçok alanda yeni gelişmelerin ve imkanların sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

“Ülkenin geleceği için araştırmalar yapmak zorundayız”

Kentte bir telefon aksesuar mağazasında çalışan 20 yaşındaki Sıla Bayın, ülkenin geleceğine yönelik bu tür seçimler öncesinde vatandaşların araştırmalar yapması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkenin geleceği açısından araştırmalar yapmak zorundayız. Çünkü şu dönemde dünyadaki herkes ekonomik kriz geçiriyor. Biz de ister istemez bir sürü sorunlar yaşıyoruz. Neyin olup olmadığını hala bilmiyorum. Ama şu anda herkes ülke için ne yapabilirim derdinde değil gibi, sürekli rekabet içindeler. Aslında bunu doğru bulmuyorum, çünkü artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Araştırdım, kendime göre de bir fikir oluşturdum ve ona göre oy verdim” şeklinde konuştu.

Seçimin ikinci turunda ise 50 bin yeni oy daha ekleneceğini söyleyen Bayın, “Bu oylar bence yarı yarıya mı gider yoksa kesin bir adaya mı yönelir bilmiyorum ama kimi seçeceklerse araştırmalarını istiyorum. Herkes sürü psikolojisiyle belli kişilere doğru yönelmeye başlıyor. İki tarafta bu ülke için aday oldu. Sonuçta bu insanlar ülkeyi yönetmek için aday oluyorlar. İkisinin de güzel şeyler yapmasını istiyorum. Umarım bu rekabet ülkemiz adına hayırlı olur” ifadelerini kullandı.