DENİZLİ(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz tarafından 53 numaralı forma hediye edildi.

DENİZLİ(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz tarafından 53 numaralı forma hediye edildi.

Denizli’de gerçekleştirilen toplu açılış töreni öncesinde Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a memleketi Rize’nin plakası olan 53 numaralı forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 bakanıyla birlikte geldiği Denizli’de toplu açılış töreninde de Denizlispor’un atkısı ile konuşmalarına devam etti.