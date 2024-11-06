Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Gazze’de soykırım engellenemiyor. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria’dan Filistinlileri sürmeye, Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: iha