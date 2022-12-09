Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü Putin’le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy’le görüşmem olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tahıl krizini çözmek amacıyla pazar günü Putin’le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy’le görüşmem olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce imkana kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik” dedi. Amerika Birleşik Devletlerine F16 tepkisi de gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz parasını verdiğimiz halde F16 meselesini sizle hala çözemedik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. TRT World Forum’da enerji krizinden küresel göç krizine, gıda güvenliğinden İslamofobiye kadar pek çok konunun masaya yatırılacağı 6. TRT World Forum’un açılış konuşmasını yaptı.

TRT’nin hem yayınları ve yapımları hem de bu tür platformları vasıtasıyla uluslararası iletişim mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık kuruluşu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum’un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum. Ülkemiz içinden ve dışından gelerek birikimleri ile forumun içeriğini zenginleştiren tüm bilim, medya ve siyaset insanlarına şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Bilhassa TRT’nin insani değerleri koruma yaşatma ve yüceltme eksenli içerikleri yurt içindeki ve dışında giderek daha fazla beğeni topluyoruz. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği ilgiyle takip ettiği programların başında artık TRT’nin yapımları geliyor” dedi.

Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, çözümüne katkı sunmaktan imtina etme veya katkısını erteleme lüksü olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın ortak geleceğini selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bu anlayışla bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğumuzu samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kovid 19 sürecinde kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri sunarken salgın ile küresel mücadele çabalarına da güçlü destek verdik. Maske, tıbbı donanım ve aşı gibi kritik her türlü malzemeyi dostlarımızla paylaştık. Salgın sürecinde sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Bu dönemde yaşanan trajediler küresel sağlık mimarisindeki sorunların çözümü için fırsat olarak görülmelidir. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturdu. Krizin en başından itibaren savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken Rusya’ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık. Şahsımın Rusya ve Ukrayna liderleri ile birlikte yaptığı görüşmelerde gerek ilgili kurumlarımızın temasları ile dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık" ifadelerini kullandı.

"Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin’le görüşmem olacak"

İstanbul süreci sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış gibi görünse de halen karıcı barış için en ideal müzakare zemini olma zeminini koruyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti. Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması Avrupa’dan Afrika’ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur. Buğday olmadan ekmek olur m ? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimettir.

Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Putin’le görüşmem olacak. Aynı şekilde Zelenski ile görüşmem olacak. Bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin yine ülkemiz girişimleri sayesinde mümkün olabildi. Türkiye savaşın sebep olduğu enerji krizinin aşılması için öncü bir rol oynamayı sürdürecektir. Bu süreçte tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Türkiye hakkaniyetli davranıyor. Türkiye istikrar getiriyor. Türkiye güven veriyor. Türkiye barış için çalışıyor. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor. Türkiye kendisi ile birlikte tüm insanlığın hayrı için çaba harcıyor. Millet ve ülke olarak bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Son dönemde yaşanan krizler, Avrupa’nın üzerine bina edildiği güvenlik ve refah mimarisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne sermiştir. Türkiye, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir" diye konuştu.

“150 ülkeye 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısı ile Türk dizileri Türkiye’nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor”

Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan Türkiye’nin bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TRT’nin ve Kültür Bakanlığının destek verdiği projelerin uluslararası yarışmalardan ödüller döndüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. İstanbul sadece tarihi güzellikleri ile değil, ev sahipliği yaptığı Film ve dizilerle de küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün Türkiye dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Toplam 150 ülkeye 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısı ile Türk dizileri Türkiye’nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon yabancı misafirimizin insanın önemli bir kısmının Türk dizilerinden etkilenenlerden olduğuna inanıyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği ve eğitimini almadığı halde bize son derece sempatik bir şekilde Türkçe kelimelerle hitap eden gençlerle, öğrenci kardeşlerimizle, hükümet yetkilileri ile karşılaşıyoruz. Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğu gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyıl’ının yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT’yi daha da güçlenen küresel bir marka haline dönüştüreceği” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya net mesaj

Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda Türkiye’ye yönelik yaklaşımını müttefiklik ve ortalık ruhuna uygun bir şekilde değiştirmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren teröristleri himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. AB tam üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni haksızlıkları bize uygulanan örtülü ambargoları insani meseleleri şantaj haline getirilmesi gibi daha nice sorunları saymıyorum. Siyasi askeri desteğimizle insan gücümüzle Avrupa’nın güvenliği refahına yönelik sürdüğümüz katkıları kimse inkar edemez. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen terör birliğimizi ve beraberliğimi tehdit eden terör örgütlüleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır silah mühimmat araç gereç ülkemin güneyinde Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke NATO da beraber olduğumuz ülke. Biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bu mühimmatı nasıl gönderirsin. Yok diyor böyle bir şey. Bütün videoları bunlara gösteriyoruz. Biz gerçekten yana olduk. Onun için de teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kimse hesap soramaz” ifadelerini kullandı.

“DEAŞ’a karşı en büyük darbeyi biz vurduk”

Terörün küresel bir tehdit olduğunu ve mücadelenin de küresel işbirliği içinde yapılması gerektiğini her platformda söylediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ’a karşı en büyük darbeyi biz vurduk. Bu görüşümü sahada filen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ’la herhangi bir mücadele veriyor mu? Bütün bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce imkana kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik. İnşallah siyasi diplomatik, ekonomik etkinliğimizi artırarak savunma sanayi başta olmak üzere her alandaki hedeflerimize uluşarak konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Aynı şekilde Ege’de ve Akdeniz’de Yunanistan’ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine de cesaret verenlere eyvallah etmedik ve de etmeyeceğiz. Biz parasını verdiğimiz halde F16 meselesini sizle hala çözemedik. Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Bölgesel ve küresel meselelerde Türkiyesiz bir çözüm olmadığını artık herkes anlıyor ve görüyor” dedi.