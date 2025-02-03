Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenlerimizin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz’da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz"