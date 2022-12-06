Buluşmada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ın Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grup Başkanvekillerini kabul etti.

CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi

CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri Ankara’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekillerini kabul etti.

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