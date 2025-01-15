Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alınırken, yerine İstanbul Çağlayan Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun atandı. Aynı kararnamede ayrıca Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas komisyonu üyeliklerinde de değişiklikler yaşandı.ANKARA (İGFA) - Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

Kararnamede Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Uzm. Dr. Halit Çakar atandı

Adli Tıp Kurumu bünyesindeki Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlıkları ile bazı ihtisas komisyon üyelerine yapılan atama ve görevlendirmeler şöyle:

BEKİR ALTUN HSK'YA ŞİKAYET ETTİĞİ DİLEKÇEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'İ de görevden aldı, yerine atanan Bekir Altun, 2023 yılında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı’ndan, İstanbul Adalet Sarayı Komisyon Başkanlığı’na atanmıştı. Altun, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıdaki rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla bazı yargı mensuplarını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet ettiği dilekçeyle gündeme gelmişti.

HSK’ya yazı yollayan Altun, Uçar için, "İsmail Uçar, karakteri itibarıyla uyumlu çalışmaya müsait olmayan bir kişiliktir. Anadolu Adliyesi’nde 7 yıllık Komisyon Başkanlığım süresi boyunca uyumlu çalışma noktasında sürekli zorluklar göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.