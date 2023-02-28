Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yunusemre Mahallesi’nde kurulan geçici barınma merkezi konteyner kenti ziyaret etti. Burada yerleştirilen depremzedelerle görüşen Erdoğan, Bahçeli ve Destici daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 6 Şubat’tan bu güne acılı günler yaşandığını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Vatan evlatlarımız şehit olmuştur. Vatan evlatlarımız yaralı olmuştur. Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün Elbistan’da devletimiz, yönetimimiz kararlı ve azimli bir şekilde bulunmaktadır. Bu güzel ziyaretin anlamı çok büyüktür. Her şey kısa süre içerisinde gelişecek, düzelecek, tekrar yaşanılabilir bir kent haline Allah’ın izni ile dönecektir” dedi.

Destici: "Devletimiz sizinle, milletimiz sizinle, bizler sizinleyiz"

BBP Genel Başkanı Destici ise bu zorlu sürecin de aşılacağını kaydederek, “Tabi sizlerdeki bu teveccühü inancı görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ve güç aldığımı ifade etmek istiyorum. Şuna şahidiz ki Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, bütün devletimizin kadroları ilk günden itibaren, burada ve diğer deprem bölgelerinde ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyarak bir çalışma gösterdiler. Bizde sizler şahitsiniz, arkadaşlarımız ile beraber olduk, bu bizim sizlere karşı bir insanlık ve vatan borcumuz. Dolayısıyla biz bu zor günlerde ve zor süreçlerde geçmişteki zorluklarımızı nasıl, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde aşmışsak, inşallah bunu da aşacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın imanına da ahlakına da vicdanına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları için, aziz ve necip Türk milleti için, İslam ümmeti için ve tüm yer yüzü mazlumları için çalıştığına, gayret gösterdiğine şahidiz. Allah, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün sahada çalışan devlet yöneticilerimizin, sivil toplum örgütü temsilcilerimizin, bütün kardeşlerimizin ve tabi öncelikle de deprem mağduru siz vatandaşlarımızın, siz kıymetli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Devletimiz sizinle, milletimiz sizinle, bizler sizinleyiz. Ve biz Büyük Birlik Partisi Alperenler olarak hem sizlerin yanında hem Cumhurbaşkanımızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin, birlikle, beraberlikle kardeşlikle aşacağız” ifadelerini kullandı.