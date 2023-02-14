Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettiği depremzedelerden Murat Esici, “Sağ olsunlar ziyaret ettiler bizi, geçmiş olsun dileklerini iletti, herkesle ilgilendi. Kendisi ve eşiyle ilk defa bu kadar yakın oldum. Belli bir zaman sonra da inşallah ayağa kalkacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettiği depremzedelerden Murat Esici, “Sağ olsunlar ziyaret ettiler bizi, geçmiş olsun dileklerini iletti, herkesle ilgilendi. Kendisi ve eşiyle ilk defa bu kadar yakın oldum. Belli bir zaman sonra da inşallah ayağa kalkacağız” dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden olmuştu. 30 binin üzerinde can kaybı yaşanırken çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da deprem bölgesinden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralıları dün ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. O yaralılardan depreme Gaziantep’teki evinde yakalanan ve balkondan atlayan 44 yaşındaki Murat Esici, yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın ziyaretini anlattı.

“Balkondan atladım, ayağımı kırdım"

Deprem anında korkuyla evinin balkonundan atladığını anlatan 44 yaşındaki Murat Esici, “O saatte herkes gibi bende uyuyordum, sarsıldım ve o sesin şiddetine uyandım. Evimden çıkamadım, kapı sıkıştığı, 2 katta oturduğum için balkondan inmeye uğraştım ve oradan atladım. Atlayınca da ayağımı kırdım, orada yalnız yaşıyordum, ailem İstanbul’da Gaziantepliyim işim orada. Binamızda çatlaklar, hasaralar var ama yatmış ya da devrilmiş değil ama ciddi anlamda çatlaklar var. O olaydan sonra ben 3 gün orada kaldım. İstanbul’a gelmeye çalıştım, Perşembe günü İstanbul’a varabildim. Buraya geldiğim gibi yatış yaptılar. Sağ ayağımda zannedersem 3 tane kırık var, onunla ilgili bir tedavi uyguladılar. Şu anda ayağım alçıda bu şekilde bir tedavi uyguluyorlar” dedi.

“Cumhurbaşkanımız herkesle ilgilendi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın kendilerini ziyaret etmesi ile ilgili konuşan Esici, “Sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler, bu sadece bizim değil ülkenin sorunu, ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin, benim gibi mağdur olanların Allah yardımcısı olsun. Bir an önce toparlayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız, bize zamanını ayırdı, sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bizim gibi burada arkadaşlarımız, depremzedeler vardı, aynı şekilde herkesle ilgilendi. Ben daha önce kendisiyle bu kadar yakın olmamıştım zaten ilk defa oldu. Kendisi ve eşiyle ilk defa bu kadar yakın oldum, canlı görme fırsatı oldu. Bugünümüze de şükür, bundan sonra en azından evimizde olacağız. Belli bir zaman sonra da inşallah ayağa kalkacağız. Hastane yönetimine de teşekkür ediyorum, gayet iyi baktılar. Biz bir deprem geçirdik ama bunun üstesinden gelecek imkanlar olduğunu da gördük” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Esici, şehir hastanesindeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.