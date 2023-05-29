Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi, Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yüzde 52’nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde de coşkuyla kutlandı. MHP Toroslar İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen kutlamalarda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da hemşerileriyle kucaklaştı, coşkuya ortak oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek sloganları atan vatandaşlar, ilçenin caddelerinde araçlarıyla konvoy yaparak kutlamalara renk kattı.

"Teşekkürler Türkiyem"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bugün bir kez daha milli irade ve demokrasi kazandı. Aziz milletimizin iradesi ve güvenoyuyla cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, Yeni Türkiye Yüzyılının ülkemizin gücüne güç katmasını diliyorum. 28 Mayıs akşamı hep beraber zaferi kutlayacağız demiştik. Bu zaferi, hemşerilerimizle birlikte coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partimizin il ve ilçe başkanlarına, sandık görevlilerimize, delegelerimize, hangi makamda ve görevde olursa olsun fedakarca çalışan herkese Toroslar, Mersin ve Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.