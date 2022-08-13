Manisalı üreticiler, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını Manisa’ya gelerek açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini merakla bekliyor.

Manisalı üreticiler, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını Manisa’ya gelerek açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini merakla bekliyor.

Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı başlarken toplanan üzümler Manisa Ovasında kurulan sergi alanlarında kurutulmaya başlandı. Manisa Ovasını rengarenk bir görüntüye kavuşturacak olan kurutma işlemleri bir yandan hızla devam ederken, 20 Ağustos Cumartesi Günü Manisa’ya gelerek kuru üzüm taban fiyatlarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı fiyat üreticiler tarafından merakla beklenmeye başlandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesinde çekirdeksiz Sultaniye üzüm hasadı ve kurutma işlemlerinin yapıldığı bağları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur bu seneki rekoltenin geçen seneyle aynı olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Saruhanlı’nın ‘Üzümün başkenti olarak patentli bir ilçe olduğuna vurgu yapan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Saruhanlı, üzümün başkenti olarak patentli bir ilçe. İlçemizde en erken üzüm hasadının yapıldığı Kumkuyucak Mahallemizdeyiz. 2022 yılının tüm çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlçemizde 110 bin dekar alana yakın bir yerde üzüm hasadı yapılacak. Kumkuyucak Mahallemizde hasat biraz erken başlıyor. Diğer bölgelerimizde ayın 15’inden, 20’sinden sonra tam olarak başlayacak üzüm hasadı. İlçemiz kaliteli üzüm yetiştiren bir ilçe. İnanıyorum ki bu yıl ilçemizde yetişen üzümlerimizin hiçbirinde kalıntı olmayacak. Üzümün ilk budak zamanından ilaçlarını hep ruhsatlı ilaçları dikkatle atarak geldik. Ayın 20’sinde ilk defa Manisa’da bir Cumhurbaşkanı gelerek üzüm fiyatı açıklayacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizi mutlu eder biz de ona teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

"Rekolte geçen seneyle aynı"

Rekolte hakkında bilgi veren Okur, “Bölge bölge değişiyor. Rekolte ile ilgili zaten çalışmalar yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleriyle bölgelere giderek rekolte tahmini yapıldı bunu da Tarım ve Orman Bakanımız açıklayacak. Şu anda ortalama olarak geçen yılın biraz altında olan yerler var, biraz üzerinde olan yerler var genelde geçen seneki rekolte ile aynı diyebiliriz” dedi.