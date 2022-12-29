Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Antalya’da vatandaşlar adeta gözlerini SGK önünde açtı. Vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak ve asker borçlanması için SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmesinin ardından Antalya’da vatandaşlar adeta gözlerini SGK önünde açtı. Vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak ve asker borçlanması için SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Erdoğan, düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacağını söyleyerek, şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Bu açıklamalarla milyonlarca insan sevinirken, sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi.

"Çok iyi oldu, emekli olacağım"

Yüzlerce vatandaşın SGK binası önüne gelmesi ile uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlardan bazılarının prim günlerini sorgulamak, bazılarının da asker borçlanması ve doğum borçlanması için merkeze geldiği öğrenildi.

Kararı gece çalıştığı için yeni öğrendiğini belirten vatandaş, "Duyar duymaz buraya geldim. Askerlik borçlanması yapacağım. Çok iyi oldu, emekli olacağım. 27 yıldır bugünü bekliyorum. 1995 yılında ilk sigorta girişim oldu. Cumhurbaşkanı’mızdan Allah razı olsun. Bizim işimizi yaptı. Şu an sırada bekliyorum, umarım akşama kadar sürmez" dedi.

"Akşam haberi dört gözle bekledik"

Prim gün sayısını hesaplatmak için gelen İrfan Bulut, "Benim sigorta girişim 1999 yılı 6’ncı ayında başladı. Emekli olabilirsem olacağım. Azcık senemizde eksik var, ona baktıracağım" sözlerine yer verdi.

Ahmet Çağıl ise şu sözlere yer verdi:

"Akşam haberi dört gözle bekledik, sevinçle karşıladık. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bundan dolayı birkaç gün yoğunluk olacaktır. Bunlar da aşılacak. Ben 25 yılımı doldurdum, 1997 yılında girişim var. Borçlanmadan dolayı bir yoğunluk var. Mesai saati içerisinde bu kadar kişinin işleminin yapılacağını sanmıyorum."