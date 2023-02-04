Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da miting yapacağı alan saatler öncesinden doldu. Kent Meydanı’nda düzenlenecek miting alanına saatler öncesinden binlerce kişi akın ederken, asılan 4 ayrı pankart dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da miting yapacağı alan saatler öncesinden doldu. Kent Meydanı’nda düzenlenecek miting alanına saatler öncesinden binlerce kişi akın ederken, asılan 4 ayrı pankart dikkat çekti.

Meydanın güney kısmında yer alan bölgeye AK Parti Aydın Gençlik ve Kadın Kolları tarafından asılan, 4 ayrı afişte, "Bir doğru altı yanlışı götürür”, "Bahar gelsin odamıza incir, nar yiyeceğiz. 14 Mayıs’ta müdüre bay bay Kemal diyeceğiz”, “Durduracaklarmış Durdurmayız, Yıkacaklarmış Yıktırtmayız, Biz AK Kadınlar buradayız”, “Menderesi astınız, sesimizi kıstınız, Tek Reis’e değil ki milletedir kastınız" pankartları dikkat çekenler arasında yer aldı.