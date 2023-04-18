Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir’e gelişi sebebi ile il merkezinde trafikte ve tramvay seferlerinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir gelişi sebebi ile il merkezindeki bazı ana arterlerde araç park edilmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bazı caddelerin zaman zaman trafiğe kapatılacağı belirtilirken, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Eskişehir’e yapacağı ziyaret programı kapsamında; elimiz merkezinde bulunan ana arterler zaman zaman kısa süreliğine araç trafiğine kapatılacağından araç park edilmesine müsaade edilmeyecek, park edilen araçlar güvenlik nedeniyle kaldırılacaktır. Vatandaşlarımızın ana arterler üzerine araç park etmeyerek araçlarını uygun park yerlerine/otoparklara park etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Belediye tramvay durağı kullanılamayacak

Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eskişehir’e gelişi sebebi ile bugün Belediye tramvay durağının kullanılmayacağı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği program bitene kadar iniş-biniş yapılamayacağı belirtilirken, ’’Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Eskişehir ziyareti sebebiyle 18 Nisan 2023 (bugün) saat 13.00 itibariyle Belediye tramvay durağından iniş-biniş yapılmayacaktır. Valilik Meydanında gerçekleştirilecek program bittikten sonra tramvaylarımıza Belediye durağımızdan iniş-biniş yapılacaktır. Diğer hatlarımız ise normal çalışmasına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız’’ ifadeleri kullanıldı.