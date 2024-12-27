AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Denizli İl Kongresi için 10 Ocak 2025 tarihinde Denizli’ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli İl Kongresine katılmak üzere 10 Ocak 2025 Cuma günü Denizli’ye geliyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör yaptığı açıklamada; “AK Parti Denizli İl Kongremiz 10 Ocak 2025 Cuma günü AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Dokuzkavaklar Hasan Güngör Spor salonunda yapılacaktır. Kongremizin tam saati netleştiğinde kamuoyuna tekrardan bilgi verilecektir. İl kongremize tüm Denizlili hemşerilerimiz davetlidir” dedi.