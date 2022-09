Karabağ şehidi Binbaşı İlkin Ahadzade’nin babası Gelemşah Ahadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsederken boğazı düğümledi, gözyaşlarını tutamadı.

Karabağ şehidi Binbaşı İlkin Ahadzade’nin babası Gelemşah Ahadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsederken boğazı düğümledi, gözyaşlarını tutamadı.

Karabağ şehitlerinin çocuklarına kapılarını açan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) örnek bir çalışmaya daha imza atarak Türkiye ve Azerbaycan da bulunan şehit aileleri arasında “Kardeş Aile Projesi” geliştirdi. SCÜ ev sahipliğinde ilk olarak Karabağ şehidi Binbaşı İlkin Ahadzade’nin ailesi Sivas’ta misafir edilerek Sivaslı Şehit Kara Pilot Üsteğmen Şükrü Pürlü’nün ailesi ile bir araya getirildi. Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan nezaretinde Sivas’ta bir araya getirilen her iki aile bugün SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti.

Erdoğan’dan bahsederken boğazı düğümlendi

Burada konuşan Karabağ şehidi Binbaşı İlkin Ahadzade’nin basası Gelemşah Ahadov, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Yıldız’a ve Karabağ savaşında Azerbaycan’ın yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ahadov, Erdoğan’dan bahsederken boğazı düğümlendi, göz yaşlarını tutamadı. Ahadov açıklamasında, “Gördük Ki Türk’ün Türk’ten başka dostu ve kardeşi yoktur. Türk kardeşlerimizin bize çok büyük yardım ve destekleri oldu. Kardeş kardeşliğini dar günde gösterdi. Güzel günlerde herkes kardeşinizdir. Esas kardeş dar günde anlaşılır. Hepsi var olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan’ın her zaman yanında olan öz evlat olarak kabul ediliyor. Bize çok yakın oldu, çok destek verdi, var olsun. Her iki ülkemizin Cumhurbaşkanlarının dostluğu kardeşliği daim olsun. Her iki Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz onları çok seviyoruz” dedi.

Karabağ şehitlerinin çocuklarına kapılarını açtı

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Karabağ şehitlerinin ve gazilerinin çocuklarını üniversitelerinde öğrenci olarak kabul etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Rektör Yıldız, “İki yıl önce Karabağ takımımız Sivas’a geldiğinde savaş devam ediyordu. İki ülke arasında neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde ortaya şöyle bir fikir çıktı; Karabağ’da ki şehitlerimizin Türkiye’de okutulması. Dedik ki ‘biz bunu yaparız’. Hemen bir protokol yaptık ve bu öğrencilerimiz bize geldiler. İki yıldır bizde eğitim görüyorlar. Yine bu yıl Azerbaycan’a gittiğimizde şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Orada da ‘şehit ailelerimizi Türkiye’ye davet edip Türkiye’deki bir şehit ailesi ile kardeş yapalım” dedik. Bu sebeple ilk ailemiz geldi. Bu ziyaretten çok memnunuz. Azerbaycan’dan da 40 şehit ailemiz ülkemize gelecek. Karabağ savaşında ki şehitlerimiz ve gazilerimizin de çocuklarını üniversitemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan’a karşı yapılan Türkiye’ye karşı yapılmış sayılır”

Rektör Yıldız, Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı yapılan düşmanca girişimlerin başarılı olamayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi, “Dün Azerbaycan’da 50 şehit haberi aldık. Hem Azerbaycan’da ki hem de Türkiye’de ki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye büyük devlet. Azerbaycan ile Cumhurbaşkanlarımızın dostluğundan dolayı Karabağ savaşında gösterilen yakınlık devam edecektir. Elbette her iki ülkeye karşı bu tip girişimler olacaktır. Azerbaycan’a karşı yapılan bu girişimler aslında Türkiye’ye karşıda yapılmış sayılır. Bu tip girişimlerin başarılı olamayacağını biz biliyoruz. İnşallah Karabağ tamamen kurtulmuş olacak “

Rektör Yıldız ziyaret sırasında her iki şehit ailesine ve şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.