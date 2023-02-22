Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeleri ziyareti sırasında konteynerine misafir olduğu depremzede Ökkeş Ölçücü o anları ve Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen ilginç Kılıçdaroğlu diyaloğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedeleri ziyareti sırasında konteynerine misafir olduğu depremzede Ökkeş Ölçücü o anları ve Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen ilginç Kılıçdaroğlu diyaloğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asrın felaketinde yıkılan evinde 10 yakınını kaybeden ve konteynerde yaşayan 75 yaşındaki Ökkeş Ölçücü’ye misafir oldu.

"2 oğlum, 2 gelinimi ve 5 torunumu kaybettim"

İlk olarak afet gecesi yaşadıklarını anlatan ve 10 yakınını kaybettiğini söyleyen Ökkeş Ölçücü, “Çok büyük bir afet yaşadık ama devletimizden Allah razı olsun. A’sından Z’sine her konuda bize hizmet ediyor. Bu hizmeti bundan önceki hiçbir dönemde biz görmedik. Ben bu depremde 2 oğlum, 2 gelinimi ve 5 torunumu kaybettim” dedi.

“Rabbim bizi sevmese onu bize misafir olarak göndermezdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, ziyaret sırasında Ökkeş Ölçücü ve diğer depremzedelerin sıkıntılarını dinlerken, Ökkeş Ölçücü ise o anları ilk kez anlattı. Ökkeş Ölçücü, “Dün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan benim misafirim oldu. Beraber yan yana oturduk. Konuştuk ve sohbet ettik az bir şey. Rabbim bizi sevmese onu bize misafir olarak göndermezdi. Allah bizi sevdi ki Bahçeli beyle beraber bize misafir olarak gönderdi” ifadelerini kullandı.

Ölçücü, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen ilginç Kılıçdaroğlu diyaloğunu anlattı

O anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili diyaloğu anlatan Ölçücü, “Cumhurbaşkanımıza Allah sizden razı olsun dedim. Biz sizin konuşmalarınızı televizyondan hep dinliyorduk, hep sizin yanınızdayız, bu millet sizin yanınızda dedim. O da bana ‘Bay Kemal hiç hizmet yapılmadı falan diyor’ dedi. Ben de deprem olur olmaz devletin bütün imkanları bizim yanımızdaydı Başkanım dedim. O onun sorunu, o konuşup dursun, onun görevi konuşmak dedim. Onun görevi ‘vır, vır, vır’ konuşmak dedim. Devlet bizim yanımızda dedim ki gerçekten de öyle. 15 günde ne hizmet yapılmadı ki. Her şeyimizi verdiler, şuan da görüyorsunuz ki konteynere yerleştik” şeklinde konuştu.

“Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafir etmenin çok güzel bir duygu olduğunu da ifade eden Ölçücü, “Burada şu kadar insanın arasında benim misafirim oldu. Rabbim bizi sevmese onu bizim yanımıza getirmezdi. Allah bizimle beraber. Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanımıza versin. Beniim buradan tek mesajım bu. Allah bizim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.