Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’daki programının ardından Afyonkarahisar’a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesleneceği alana gelen bazı vatandaşlar, aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bayılan vatandaşlara 112 Acil servis ve UMKE ekipleri müdahale etti.

KÜN’de “Restoranlarda mevsiminde yerel ürün kullanımı, zorlukları ve faydaları” konu başlıklı paneli yapıldı

KÜN’de “Restoranlarda mevsiminde yerel ürün kullanımı, zorlukları ve faydaları” konu başlıklı paneli yapıldı

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni çerçevesinde Afyonkarahisar’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlardan bazıları, aşırı sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi.

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