Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce, imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkemiz arası ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. Slovenya ile dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. 2 NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce, imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkemiz arası ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. Slovenya ile dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. 2 NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenledi. Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor’u Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade den Erdoğan, Pahor ile son olarak Mart ayında Antalya Diplomasi Forumu vesilesi bir araya geldiklerini ve geniş çerçeveli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan Pahor’un 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye‘yi ziyaret eden ilk AB üyesi ülke lideri olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Pahor, dayanışmasını göstererek stratejik ortaklığımızın gereğini yapmışlardı. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Pahor, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda hitapta bulundu değerli görüşmelerini büyükelçilerimizle paylaşmış oldu” dedi.

Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünün olduğunu kaydeden Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını söyledi. Erdoğan, "Ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce, imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkemiz arası ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2-3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmaya bu rakamı daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de düzenlenecek. Türkiye Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu’nun 9. Toplantısı bu bakımdan çok faydalı olacak.2 NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Slovenya’daki en önemli altyapı projelerinde Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Şirketlerimizin karşılıklı yatırımları artırmasını teşvik ediyoruz. Pahor’un iş dünyası temsilcilerimizle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı da ziyadesiyle verimli olmuştur" diye konuştu. Pahor ile Ukrayna ve Balkanlar’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Türkiye ve Slovenya arasında müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmanın Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Pahor, görev süreci boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi. Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi’nin faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Cami ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesaj paylaşması, anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur. Pahor’un Aralık ayında görevini devretmesinin ardından mümtaz bir devlet adamı olarak hem ülkesine hem uluslararası siyasete katkı vereceğinden eminim” dedi.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim: Bu 18. görüşmemiz. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasını hedefliyorduk. Bu rakam neredeyse 2 katına ulaştı ve hedeflerimizin üzerine çıktı" açıklamasında bulundu.

Konuk Cumhurbaşkanı Pahor ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Savaşı’nda sergilediği tutumdan dolayı teşekkür etti. Pahor," Ekonomik ve siyasi işbirliğimizin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Slovenya’da Türk müteahhit şirketlerinin yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Hem zamanında hem de yüksek standartlarda çalışmalar yapmaktadırlar.

Gerçekten mükemmel ilişkilerimiz oldu Türkiye ile. Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan ilişkimizi ve işbirliğimizi çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Çok açık bir şekilde Ukrayna savaşının sonuçlarından bahsettik. Türk ve küresel kamuoyuna... Slovenya, Erdoğan ve Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk rolünü takdir etmektedir. Masum kişilerin acı çekmemesi, barışı tesis etmek için arabuluculuk söz konusu. Eylül sonunda Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya gelmeye karar geldik. Balkan ülkeleri ziyaretleri söz konusu 12 Eylül’de. Saygıdeğer Cumhurbaşkanının Batı Balkan ülkelerine değer verdiğini biliyoruz. Bunun için teşekkür ediyorum. Buradaki zorlulukları da fırsatları da biliyoruz. Her ikimizde pek çok konuda hemfikir olduk. Sonuç olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanı bu bizim en son görüşmelerimizden biri. O yüzden diyaloğunuz için, dostluğunuz için bir kez daha teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pahor huzurunda Türkiye ve Slovenya arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Prtokol imzalandı.