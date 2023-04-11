Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından valiliğe gönderilen mesajda, "Şanlıurfa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Kurtuluş Savaşımızda, Urfa ve Urfalılar “Şanlı” unvanı almayı hak eden kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla ölümsüzleşmiş, aziz milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Şanlıurfa’nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verildi.