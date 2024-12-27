Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Balıkesir’de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Partisinin 8.Olağan Kongresi için Balıkesir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 ailenin evini ziyaret etti. Erdoğan, Özlem Özçakır ile Enes Kırmızı’nın ailesine sabırlar diledi. Çocuklara hediyeler veren büyüklerin ellerini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölen işçiler için de dua etti.

Erdoğan daha sonra kongre konuşmasını yapmak üzere salona geçti.