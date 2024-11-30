Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ sözlerini eleştirerek, “Siyaset boş atıp, dolu tutmasını beklemek midir. Afet konutlarını tamamlamak için çaba harcayanları hiçe saymak size ne kazandıracak. 6 Şubat’tan bu yana deprem turistliği dışında hangi işi bitirdiniz, hangi yaraya merhem oldunuz. Görevden el çektirilen şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu. Bugün 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor ve anahtarını teslim ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta TOKİ tarafından depremzedelere yönelik inşa edilen 155 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi için havayoluyla Kahramanmaraş’a geldi.

“Edelerimiz asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı”

Merkez Spor Kompleksi’nin bahçesinde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ın AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı asla yalnız bırakmadığını anlatan Erdoğan, “Yapımı tamamlanan deprem konutlarının açılışını birlikte yapalım istedik. Coşkunuzdan, heyecanınızdan ve sevdanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’na güvendiğiniz için siz edelere teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta Kahramanmaraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonuyla yola devam dedi. İlk günden bu yana bizi bırakmayan Kahramanmaraş 31 Mart’ta bir kez daha bizleri bırakmadı. Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bize nasıl destek olduysanız biz de sizin için aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Kahramanmaraş’a ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Bu kadim şehir her dönemde koca bir kale, Anadolu’nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarla dahi başını öne eğmedi. Edelerimiz asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz”

Depremin etkilediği 11 ilde yaraları hızlıca sarmak için asrın inşasını başlattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

“Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor ve devletimizin desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Dağlar yüksek ise yol onun üstünden geçer inancıyla şehrimizi daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Asrın inşasını başattık. O günden bu güne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Bugün, bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Geçen Hatay’da 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahibine teslim etmiştik. Bugün de 155 bininci yuvamızın anahtarını hak sahibine teslim edeceğiz. Birazdan canlı bağlantı ile Malatya’da 2 bin 313, Adıyaman’da 6 bin 912, Elazığ’da bin 407, Hatay’da 5 bin 900, Gaziantep’te 257, Şanlıurfa’da 2 bin 929, Diyarbakır’da 674 ve Adana’da 668 konut hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş’ta il ve ilçelerde 22 bin 208 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136’sı Kahramanmaraş’ta olmak üzere 11 ilimizde 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Kahramanmaraş’ta 63 bin 300’i konut olmak üzere toplamda 68 bin 876 konut ve iş yeri teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin.”

“24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kardeşiniz yarım asırdır bir şekilde siyasetin içerisinde. Rabbim bizlere hizmet etmeyi nasip etti. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, ülkemize eser kazandırmak için gördük. 6 Şubat’ta Türkiye, insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afeti yaşadı. Enkaz altında 2 bin 788 Kahramanmaraşlı kardeşimiz vefat etti. Rabbim hepsine rahmet etsin. Depremde 11 ilimiz etkilendi. 671 bin 826 konut ya yıkıldı, ya da ağır hasar gördü. Bu sadece konut sayısı. İçerisinde iş yerleri yok. Neredeyse 2 buçuk milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ülkemiz ekonomisine etkisi 104 milyar dolardan fazla. Hayatını kaybeden 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek. Tüm bunlar ortadayken ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli. İnşa seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Sayın Özgür Özel çıkmış, ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ diyor. Birçok iftirayı grup kürsüsünden söylüyor. Buradan kendisine soruyorum. Siyaset boş atıp, dolu tutmasını beklemek midir. Afet konutlarını tamamlamak için çaba harcayanları hiçe saymak size ne kazandıracak. 6 Şubat’tan bu yana deprem turistliği dışında hangi işi bitirdiniz, hangi yaraya merhem oldunuz. Görevden el çektirilen şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu. Bugün 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor ve anahtarını teslim ediyoruz” diye konuştu.

“Bedava konutu belediyeler aracılığıyla verin”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava konut’ vaadini de hatırlatan Erdoğan, “Eski genel başkanınız, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa, arşın burada. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemez. Bunlar para balyaları yığma dışında taş üstüne taş koymazlar. Bunların işi fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Bunların devrik genel başkanı, ’Hükümet bu enkazın altında kalır’ diyordu. Bu zat önce seçim sandığının, sonra kurultay sandığının altında kaldı. ’Oğlum’ dediği kim varsa bunun böğrüne hançer sapladı” dedi.

“2025’in sonunda tüm evlerimizin pencereleri huzura açılacak”

Kahramanmaraş’ta yapılacak ve yapımı devam eden hastaneler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP ve CHP’li siyasetçiler ne bu ülkeyi, ne de bu milleti tanıyorlar. Şehirlerimizde hangi hizmetlerin olduğundan bile haberdar değiller. Yok dedikleri hastanenin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler. Toplam 400 yataklı acil durum hastanesi projemizi ise Ocak ayında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak hizmete açmayı hedefliyoruz. 600 yataklı yeni hastanemizi de 2025 yılının ikinci yarısında bitireceğiz. Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Bin yataklı 250 bin metrekare kapalı alana sahip proje çalışmalarını tamamladık. Ocak ayı itibariyle yapım sürecini başlatacağız. Biz söz verince unutan değil, gerçekleştirmeye çalışan bir hükümetiz. Deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Allah’ın izniyle yaralarımızı hızlıca sarıp yola yeniden, heyecanla çıkacağız. Yarınları Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle birlikte biz karşılayacağız. Çok daha güzel, modern bir Kahramanmaraş’ı yine biz inşa edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. Aziz kardeşlerim, 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu şehirleri inşa ediyoruz. Dünya ölçeğinde böylesine büyük ve geniş bir projenin hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. Bugün teslim ettiğimiz her yuva geçmişe saygımız ve geleceğe olan inancımızdandır. 2025’in sonunda tüm evlerimizin pencereleri huzura açılacak. Deprem illerimiz artık güvenin adresi olacak” ifadelerini kullandı.

“17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum inşa edeceğiz”

Yeni spor kompleksi müjdesini de veren Erdoğan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Kahramanmaraş Belediyemiz ile muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun merkezinde olduğu spor kompleksi inşa edeceğiz. 120 bin 500 metrekarelik alanın üzerinde olimpik yüzme havuzundan, uluslararası spor salonlarına kadar her şey olacak. Nice yıldızları burada yetiştireceğiz. Spor tesisimiz hayırlı olsun. Deprem konutlarımızın yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah yolumuzu açık, dirliğimizi daim eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan Kahramanmaraş’ta 3 bin 499 konutun anahtarlarını kura ile hak sahiplerine teslim etti.

Öte yandan Erdoğan, Malatya’da 2 bin 313, Adıyaman’da 6 bin 912, Elazığ’da bin 407, Hatay’da 5 bin 900, Gaziantep’te 257, Şanlıurfa’da 2 bin 929, Diyarbakır’da 674 ve Adana’da 668 konutun teslimi için illere video konferans yöntemiyle bağlanıp anahtar teslim törenini gerçekleştirdi.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nin ardından Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.