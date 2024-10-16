Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’li Önderoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde aile büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki taksi durağına da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesi'nde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.