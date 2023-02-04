Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli programı sonrası meydanları dolduran on binlerce kişiye sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli programı sonrası meydanları dolduran on binlerce kişiye sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın da yer aldığı fotoğrafı; "İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak devam ettireceğiz. Teşekkür Nazilli!" notu ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede rekor beğeni alırken, vatandaşlar yorumlarda Nazilli’de tarihi bir kalabalığa imza atıldığını dile getirdi.