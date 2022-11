Gaziantep’te metro konforundaki banliyö tren hattı projesi olan Gaziray’ın açılışın gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert mesajlar verdi. Erdoğan muhalefetin proje ürünü elemanlar olduğunu belirterek, "Beton duvara vursanız ses gelir ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ay aranın ardından Gaziantep’e gelerek, Gaziantep-Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray projesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yüklenerek sert mesajlar verdi. Gaziantepli bir şairin mısralarını okuyan Erdoğan, “Hamdolsun bizim yumruklarımız ile birlikte yüreğimiz, aşkımız, sevdamız da Antep kadar, Türkiye kadar büyük. Bizim de düşüncemiz hep Antep’ten yanadır, milletten yanadır, vatandan yanadır. Bunun için 20 yıldır gece gündüz eser vermek, hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken, attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadele, verdiğimiz her kavgada yanımızda milletimiz vardı, yanımızda Antep vardı" dedi.

60 bin kişiye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı’nda kaç kişi olduğunu sorduğunu belirterek, "Sordum İstasyon Meydanı’nda ne kadar Antepli vardı diye? Resmi rakam verdiler, bilemiyorum. Dediler ki, şuan 60 bin kişi var. ’Gelişler devam ediyor’ dediler" ifadelerini kullandı.

Birliktelik çağrısı

Erdoğan konuşmasının devamında ise birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Bin yıldır kanlarımızla sulayarak vatan haline getirdiğimiz bu topraklar üzerinde yapılan hesapları. Özellikle hesap yapanlar da yok değil ha. Onlar da boş durmuyor. Kendi etki alanlarında Türkiye’nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için, var gücüyle çalışıyorlar. Emin olun, bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecek. Bunun için bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmak. Hele hele köken, inanç ve meşrep farklılıkları üzerinde bölünmek, parçalanmak, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin ortasından asla sapmadan 85 milyon tek yürek tek bilek olarak bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Gelin hep birlikte en gür sesimizle ahitleşelim" dedi.

"Seçim öncesi kirli senaryolar yine ellerde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle seçim dönemleri olmak üzere Türkiye’nin geçmişinden günümüze kadar özellikle seçim dönemleri olmak üzere bir çok kirli senaryonun sergilendiğini vurgulayarak, "Geçmişte kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Rahmetli Menderes’in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, Rahmetli Özal’ın değişim vizyonlarına saldıranların da, bize çıkarmadık engel bırakmayanların da ellerinde aynı kirli senaryo vardı. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor. Türkiye Yüzyılı’nın seçimi 2023’e yaklaşırken, bunun yeni işaretleri belirmeye başladı" dedi.

"Birileri kıta kıta geziyor"

CHP Lideri Kemal kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere ve Almanya gezilerini de eleştiren Erdoğan, Atatürk’ün Türkiye’yi Düyunu Umumiye’den, kendilerinin ise IMF’den kurtardığını kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı gezilerinde karanlık noktaların da bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Birileri kıta kıta geziyor. ABD, olmadı İngiltere. Olmadı Almanya. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapıyorlar. Dönüşte bakıyoruz hamburgerden başka anlatacak bir şey yok. Ama hesabını veremediği bir çok karanlık nokta var. Temiz para arıyormuş. Ama gittiği yer geçmişte ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para. Yahu sen ne yapıyorsun, nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyunu Umumiye’den, biz de IMF görünümlü emperyalist kenelerden kurtardık. Bu kardeşiniz IMF’e kapıları kapattı, sizinle işimiz yok" şeklinde konuştu.

"Bunlar siyasetçi değil proje elemanlarıdır"

Muhalefetin siyaset değil proje ürünü hamleler yaptığını söyleyen Erdoğan, "CHP ne yaptı, IMF’in temsilcileri ile İstanbul’da otellerde bir araya geldiler. Onlar varsın yine onlarla birlikte yürüsünler, ama bizim onlarla işimiz yok, zira biz kendimize yeteriz. Gücümüz var, artık o kapılarda işimiz yok. O zat, tekrar ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Bu zatın gece yarılarında yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekillerinin üzerinden giriştiği her provokasyon, velhasıl siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim, ülkenin kapanmış bir yarasını böyle hoyratça acar. Aklı başında kim, kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle devletini aynı cümlemde zikreder. Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütüyor. CHP milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış, nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. Bunlar siyaset değil proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siyasetçi değil, proje elemanlarıdır. Türkiye bunların bedellerini çok ödedi. Aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bunlar da öyle bir tıynet var ki, hem ülkeye, kana ve ateşe bulayanları, sırtlarına alır taşırlar. Hem de aynı ithamla ortalığı birbirine katarlar. Sorsanız partilerinin cumhuriyetle yaşıt olduğunu söylerler ama cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yoktur. Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır. Ama Cumhuriyeti yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar, baktılar ki işler tıkırında yürüyor. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar. Milletimizin tıpkı geçmişte 15 seçimde olduğu gibi milletimiz bu oyunu bozar mı?" ifadelerine yer verdi.

6’lı masaya tepki

Muhalefete olan tepkisini 6’lı masa üzerinden sürdüren Erdoğan, "Biz her fırsatta Rabia’mızı tekrarlıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte Türkiye bu. CHP’nin 6’lı masasının etrafında oturan ve çevresinde dolanıp duran partilerden herhangi birinin ağzından bu ifadeleri duyuyor musunuz? Halbuki bunlar 85 milyon ferdi millet yapan değerlerin özetidir. Bugün hiçbir sorumlulukları yokken bu değerlere sahip çıkamayanların, yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini ne tarafa çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Yapacakları iş şudur; Güvenliğimizi ülkemiz sınırlarının dışına attığımız terör örgütlerinin hamiliğini yürütenlere havale edeceklerdir. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı ellerindeki dijital mecraları, milli ve manevi değerlerimizi zehirlemek için kullananların insaflarına terk edeceklerdir" diye konuştu.

"Beton duvara vursanız ses gelir ama bunlarda ses yok"

Muhalefeti eleştiri de zaman zaman haksızlık yaptıklarını düşündüğünü de sözlerine ekleyen Erdoğan, "Türkiye’yi yeniden 1970’lerin, 1990’ların perişan haline döndürecekler. Bazen kendi kendimize acaba bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diye sorduğumuz oluyor. Sonra bakıyoruz aksini düşünmemize imkan sağlayacak bir tane aklı başında adamları, politikaları, söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir, ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor. Sürekli bunlarla uğraşmak bizim de canımız sıkıyor. Tabi demokrasilerde iktidar kadar muhalefette önemlidir. Karşınızda kaliteli bir muhalefet varsa, iktidar olarak siz de sürekli kendinize çeki düzen vermek zorunda kalırsınız. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefete rastlamadığımız için milletimiz ile istişare ederek yürütüyor, her derdimizi milletimizle paylaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin yüzünü hem doğuya hem batıya en çok da doğruya doğru döneceği bir dönemi başlatmak için bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım" diye konuştu.