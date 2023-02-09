Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği çadırda bulunan ve psikolojik destek verilen minik öğrencilere harçlık verdi. Minik öğrenciler ise hep birlikte şarkı söyleyerek, Erdoğan dedelerine teşekkür etti.

Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği çadırda bulunan ve psikolojik destek verilen minik öğrencilere harçlık verdi. Minik öğrenciler ise hep birlikte şarkı söyleyerek, Erdoğan dedelerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte evleri yıkılan depremzedeler için Botanik Bahçesinde kurulan çadırları gezdi. Minik öğrencilere psikolojik destek ve eğitim verilen çadıra da giren Erdoğan, burada çocuklara harçlık dağıttı. Kendi elleriyle tek tek harçlıkları dağıtan Erdoğan, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Öğrenciler ise Erdoğan dedelerine hep bir ağızdan şarkı söyleyerek teşekkür etti. Şarkı bitince öğrencileri alkışlayan Erdoğan, daha sonra depremzedeleri gezerek sohbet etti.