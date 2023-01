Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Bu konutları hangi şartlarda hak sahiplerine vereceğimizin müjdesini veriyorum İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre büyüklükleri 93 metrekareyle, 280 metrekare arasında değişen konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin lira, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Hak sahibi vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca ziyaretinin ardından helikopterle Manavgat ilçesine geldi. Erdoğan, 28 Temmuz 2021’de başlayan ve 10 gün sonra söndürülen büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri inceledi. Erdoğan, daha sonra deprem ve yangına dayanaklı malzemeden inşa edilen 2 köy konağı ve şadırvan ile 427 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da dolu dulu bir geçirdiklerinin altını çizerek, Kepez’de düzenledikleri mitingte Antalyalılarla hasret giderdiklerini belirtti.

Kepez’deki mitinge 90 bin civarında katılım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sel felaketine maruz kalan Kumluca’ya geçtik, oradaki görüşmede, yol kenarlarını saymıyorum 12 in kişide Kumluca’da vardı. Manavgat’ta da bu saatte yine tıklım tıklım Manavgatlı kardeşlerimizle bir aradayız. Söz verdiğimizi köy konutlarından bir kısmının teslimi için bir aradayız” diye konuştu.

Verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Öncelikle yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yangın Manavgat, Alanya, Akseki ev Gündoğmuş ilçelerinin 59 mahallesinde 11 gün süreyle etkili oldu. Türkiye afet müdahale planını devreye sokarak, devletim tüm imkanlarıyla müdahale ettiği bu yangın 61 bin 500 dekar ormanla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştı. Yangının ardından vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladık. Evleri, eşyaları, işyerleri, araçları zarar gören vatandaşımıza 53 milyon lira, tarım alanları ve hayvanları zarar gören çiftçilerimize 213 milyon lira, enkaz kaldırma içinde ilgili birimlere 25 milyon lira nakdi ödeme yapmıştı. Toplamda 300 milyon lirayı bulan bu desteklerin yanında, hayırseverlerin katkılarıyla, 56 milyonluk bir katkıyı da vatandaşların yanında yer aldık” diye konuştu.

"Şartları açıkladı"

Yapılan hasar tespitinin ardından 666 vatandaşa AFAD’dan, 234 vatandaşa kentsel dönüşümden hak sahibi olarak konut inşasına başladıklarını ifade eden Erdoğan, "900 konut yanında, 4 köy konağının, 1 caminin inşasına başladık. Bölgenin mimarisine uygun şekilde tek veya iki katlı olarak inşa edilen bu evlerden yapımı tamamlanan evin 427’sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Evrenseki, Kalemler ve Kepezbeleni köy konakları bitmek üzeredir. Kalan konutları ve diğer yapıtları kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılan konutlar, tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişimizin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu konutları hangi şartlarda hak sahiplerine vereceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre büyüklükleri 93 netrekareyle, 280 metrekare arasında değişen konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin lira, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Hak sahibi vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Başka örneği yok"

Yaraların sarılmasını bir kaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını 1 yıl gibi bir sürede bitirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yok. Bırakınızı yıkılanın yerine bir yılda yenisini yapmayı, enkazı bile kaldıramayan ülkeler biliyoruz. Yaşanan her kriz, her afet Türkiye’nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini sadece kendimize tüm dünyaya ispatlıyor. Bize düşen görev tedbiri almak, hazırlığımızı yapmak, başımıza geldiğinde en hızlı şekilde çözümüne bakmaktır. Yaptığımız iş milletin olanı, millete vermekten ibarettir. Eskiden milletin olanı vesayetle, darbeyle, sinsi ayak oyunuyla kendi insanımıza değil, emperyalistlerin doymak bilmez ihtiraslarına kurban ettikleri için felaketlerde boynumuz bükük kalıyorduk. Tarihte 1939 Erzincan depreminde insanlarımız aylarca yıkıntıların altından çıkamamıştı. 1999 depreminde devletin günlerce haftalarca ulaşamadığı yerler olduğunu biliyoruz. Kurduğumuz sistem sayesinde son dönemde yaşanan hiçbir felakette insanlarımızdan, ‘nerede bu devlet’ feryadı duymadık. Tam tersine hafızalarda sadece her felaketin ardından kendine sahip çıkan devletine duana eden insanların görüntüsü var. Türkiye’yi bu seviyenin gerisine asla düşürmeyecek, teknolojinin verdiği imkanlarla hem alt yapımızı güçlendirmeye afet müdahale sitemimizi geliştirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"Yüzde 90’ında çalışmaları bitirdik"

İnsanların yarasını saran ve kayıplarını telafi ederken tabiatı da ihmal etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyaya örnek olan bir çalışmayla, yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Biliyorsunuz her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da birileri çıktı. Ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını ve ya yanan alanların bu amaçla kullanılacağını iddia etti. Bu iftirayı, bu yalanı, bu fitneyi ısrarla milletimizin kulağına ve gönlüne sokmaya çalışanlara en güzeli cevabı gerçekleştirdiğimiz ekolojik restorasyonlar. Yangında zarar gören 60 bin hektar alanın 30 bin 500 hektar alanında tabi gençleştirme, 14 bin 400 hektarında suni gençleştirme, 467 hektarında endüstriyel plantasyon projesi uygulandı. Kalan 14 bin 500 hektarın üzerindeki kısmı da tabiat koruma alanı olarak ayırdık. Gençleştirme alanlarımızda çalışmalarımız neredeyse bitmek üzeredir. Geçtiğimiz sonbahar ve ilkbahar aylarında 135 bin kilo kızılçam, 2 bin 320 kilo karaçam, 6 bin 200 kilo sedir tohumunu bu alanlarda toprakla buluşturduk. Suni gençleştirme ve plantasyon alanlarındaki çalışmalarda da sona gelindi. Burada dozer ve eskavatörlerle 5 bin 200 hektara yakın alanda toprağı işleyerek fidan dikimi, 5 bin 670 hektar alanda da tohum ekimi yaptık. Gelecek yıllarda da ortaya çıkacak ihtiyacı da göz önünde bulundurarak sınır hatlarına ve yol kenarlarına yangına dayanıklı 95 bin adet harnup, 89 bin adet selvi, 70 bin adet zakkum, 42 bin adette çeşitli türde ağaç fidanı diktik. Toplamda 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90’ındaki çalışmaları bitirdik. Kalan kısımları da inşallah bitireceğiz" dedi.

"Sorgun’a millet bahçesi müjdesi"

Manavgatlılara müjde de veren Erdoğan, "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgatlıların hizmetine sunma kararı aldık. Manavgat’ımıza Türkbeleni Millet Bahçesi zaten kazandırmıştık. Antalya’mızın diğer ilçelerinde yapımı devam eden 5 millet bahçemize bugün Sorgun Millet Bahçesi’ni de dahil ediyoruz. Ülkemizin en eski turizm bölgelerinden olan Manavgat’ı yeni yatırım ve desteklerle çok daha iyi seviyelere çıkartmakta kararlıyız. Aynı zamanda Manavgat’ın da projesi olan Antalya-Alanya otobanı bunlardan biridir. Yapımını Kültür ve Turizm Bakanlığının üstlendiği 2 yeni atık su tesisiyle 2050 yılına kadar denizlerimizin temizliğini garanti altına alıyoruz. Antalya havalimanının 80 milyona çıkacak kapasitesinden Manavgat’ta istifade edecektir. İç Anadolu’yu Manavgat’a bağlayan bölünmüş yol projemizdeki her gelişme doğrudan ilçemize katkı sağlıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı coşkusunu hep beraber yaşayacağımız 2023’ü Türkiye yüzyılının da başlangıcı haline yine beraber getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Erdoğan’dan başkasına emanet eder misiniz"

Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Geçen sene çok üzüldük. 15 gün Manavgat’tan ayrılmadık. Verdiğimiz sözlere durduk mu. Traktör sahipleri traktörlerini aldı mı? Evlerden memnun musunuz. Dünya krizler içinde ciddi problemler var, çalkantılı dönemde Türkiye’yi Recep Tayyip Erdoğan’dan başkasına emanet eder miyiz. Türkiye’nin dış politikasını bu 6’lı, 7’li masaya emanet eder misiniz. Eğitimi, sağlığı bu altılı güvenip de emanet eder misiniz? Çok çalışacağız, zomuz omuza çalışacağız” açıklamasını yaptı.

"Nerede bu devlet denmiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Ülkenin her noktasında nerede afet olmuşsa vatandaşımız dara düşmüşse. Bir afet konutu değil sosyal konut değil ondan kat be kat farklı iyi bir donanıma sahip İzmir’e kadar vatandaşımıza layık birinci sınıf konut yapan bir Türkiye var devlet var. Eskiden afetlerde uzatılan mikrofona vatandaşımız nerede bu devlet diye söylerdi. Allah’a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’sinde, nerede bu devlet değil Allah milletten de devletten de razı olsun deniyor. Allah’ınız severseniz başınız göğe değecek kadar Ayasofya’nın minaresi kadar başını dik olsun” diye konuştu.

"Hiçbir vatandaşı açıkta bırakmadık"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Köy köy, mahalle mahalle tarihin en büyük orman yangınında bizler sizlerin yanındaydık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yangının ikinci saatinde Kalemler’de sizlerin yanındaydık. Sizlere bir söz verdik sözümüzü tuttuk mu? 1 yıl içinde konutlarınızı yapacağız dedik. Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadık. Sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni yuvalarınız hayırlı olsun” dedi.

"Hızla teslim edeceğiz"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise 2021 yılında Manavgat ve çevresinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık 10 gün süren ve birçok yerleşim birimini tehdit eden yangınlar sonrasında 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev ve işyeri yangında zarar gördü. Bir taraftan yangın söndürme çalışmaları devam ederken diğer taraftan zarar gören konutların yapımı için kısa sürede çalışmalara başladık, bir ay içinde ilk evleri inşa ederek teslim ettik. Manavgat başta olmak üzere Ulukapı’dan Kalemlere, Kepezbeleni’nden Dikmen’e kadar 24 yerleşim biriminde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabileceği yerel ve geleneksel dokuyu yansıtan, cephelerinde taş ve ahşap elemanların yer aldığı doğa ile uyumlu, fiziksel açıdan nitelikli, toplam 896 köy evini inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bugünde 427 evin teslimini yapıyoruz. İnşaatı hızla devam eden 469 köy evini de en kısa sürede teslim edeceğiz. Sizlere verdiğimiz sözü Allah’ın izniyle tutmuş olduk. İnşallah bir daha böyle felaketlerle karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 14 aileye temsili olarak anahtarları verildi. Ev ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez Dokumapark’taki kadın buluşması programına geçti.