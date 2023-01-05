Bu yıl 7’ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri çerçevesinde ‘Muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarı öyküsü ile Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Bu yıl 7’ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri çerçevesinde ‘Muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarı öyküsü ile Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Anadolu Medya Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu hak kazanan medya mensuplarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilirken, Malatya Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihal Ağca’da ‘Muhabirlikten Yazı İşleri Müdürlüğü’ne uzanan başarı öyküsü ile ödül almaya hak kazananlar arasında yer aldı.

2006 yılında Selçuk Üniversitesi iletişim Fakültesi’nde Gazetecilik eğitimini tamamladıktan sonra 2013 yılında Malatya’da muhabirliğe başlayan Ağca, elde ettiği başarısının ardından 2016 yılında çalıştığı gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.

Aldığı ödül nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağca, yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğü gazetecilik mesleğini en iyi şekilde yapmak için ekip arkadaşları ile birlikte çalıştıklarını belirterek kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.