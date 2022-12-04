Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Tatlıses’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Tatlıses’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’da katıldığı toplu açılış programının ardından Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde düzenlenen gençlik buluşmalarına katıldı.

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezine duyduğu hayranlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’la ilgili, “İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye’de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Tatlıses in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak. Bugünkü toplu açılışla inşallah geleceğe yönelik 2023’e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı” sözlerine yer verdi.