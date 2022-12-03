Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da yaptığı konuşmada kara harekatına engel olmak isteyen ülkelere tepki göstererek, “Bugün binlerce kilometre öteden gelip, kendi güvenlik ve refahları için, bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar, aynı zamanda Türkiye’nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da yaptığı konuşmada kara harekatına engel olmak isteyen ülkelere tepki göstererek, “Bugün binlerce kilometre öteden gelip, kendi güvenlik ve refahları için, bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar, aynı zamanda Türkiye’nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve miting için geldiği Şanlıurfa’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kara harekatına karşı çıkan ve engel olmak isteyen ülkelere tepki gösterdi. Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları, bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da, karıştıranınız da çok olur.

Bugün binlerce kilometre öteden gelip, kendi güvenlik ve refahları için, bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar, aynı zamanda Türkiye’nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü bunların derdi ne bu coğrafyadaki, Kürt’tür, ne bu coğrafyadaki Arap’tır, ne bu coğrafyadaki Türktür. Ne bu kadim coğrafyanın asli halkı olan diğer kesimlerdir. bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. İşte görüyorsunuz, sınırlarımız ötesinde besleyip, büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte hesabı sorulmadığı için bugün yine aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar. Ama hamdolsun Artık Türkiye, eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesi ile hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle, kayıplarını telefi eden altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte. Atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir” dedi.

“Türkiye’yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız”

Erdoğan, Türkiye yüzyılı ile ülkeyi küresel ligin zirvesine taşıyacaklarını belirterek, “Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece alt yapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı Türkiye’nin yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık ‘doğruya doğru’ diyerek, bu tabloyu kabullenmek zorunda kalıyor. İnşallah 2023’te Türkiye’yi küresel ligin zirvesine çıkararak, yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız” şeklinde konuştu.

110 bin kişi mitinge katıldı

Erdoğan, resmi rakamlara göre 120 bin kişinin miting alanında bulunduğu belirterek, “Zaten buradaki şu muhteşem katılım. Emniyetin verdiği resmi rakam, şuanda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye’nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa. Nemrud’u kendi ateşinde boğan Hz. İbrahim’in, sabrın zaferinin sembolü Hz. Eyyüp’un, dünyanın en büyük kalkınma projesi, GAP’ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye yüzyılının da yıldızı olacak. Ülkemizin yaş ortalaması en geç şehri olan Şanlıurfa. Geçmişimizin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı, gönüllerimizdeki yerini giderek daha da güçlendiriyor. Şu muhteşem zenginliği ve şu tertemiz kalbi ile bizimle olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı, galibiyet ile neticelendiremeyeceğiz mücadele yoktur” diye konuştu.

“Haçlı artıklarına cevabı siz verdiniz”

Erdoğan, bugün de Haçlı artıklarına gereken cevabı önce Şanlıurfa’nın vereceğini belirterek, “Dünya geçen asırda yaşadığı, iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdi. Bilindiği gibi 1920’de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde İşgal generali, doğruca gittiği kabrine hitaben,”selahaddin haclı seferi bitti ama bak biz döndük’ demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla bin yıl önceki hesaplaşmlayı tekrarlamak isteyenler olduğunu görüyoruz. Şimdide bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar, en güzel cevabı sergilediğiniz birlik ve beraberlik ile cesaretiniz ile metanetiniz ile fedakarlık ile yine sizlerden alıyor ve alacak” dedi.

“Mazlumun kimliğine bakmadık”

Erdoğan, dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olduklarını ve hiçbir zaman kimliklerine bile bakmadıklarını belirterek, “Türkiye olarak, Bosna’daki, Karabağ’daki, Libya’daki, daha pek yerdeki kardeşlerimize hangi duygu ile sahip çıkıyorsak, Suriye’deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Şimdi dört şey söylüyoruz. Bir ekonomi. İki diplomasi, üç terörle mücadele. Dört, terörle mücadelenin yanında, hep birlikte taviz vermeden bu topraklardaki, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz açtık mı, biz de ayrım var mı? Biz ensarı da biliriz. Biz muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay kemal bilmeyebilir. Ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar, ne muhacirden anlar. Benim peygamberim, muhacirdi. Medine’den, Mekke’ye bir muhacir olarak gitti. Şimdi de onun ümmeti olarak, bizler, muhacirler olarak da gelenleri biliriz. Ensar olarak kucağımızı da açmayı biliriz. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık. Bugün de bakmadık. Suriye’deki Kürt’te Arap’ta, Türkmen de bizim kardeşimiz. Hepsinin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak, hem insanı hem tarihi olarak, boynumuzun borcudur. Tabi bunu yaparken, önce kendi vatandaşlarımızı, kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla, 20 yıldır ülkemizin 81 vilayeti, 85 milyon nüfus ile ülkemizi huzur ve güven içerisinde geliştirecek, refahını arttıracak çalışmalar yürüttük” diye konuştu.

“70 milyarlık kamu yatırımı yapıldı”

Erdoğan, tüm Türkiye gibi Şanlıurfa’nın da yatırımlardan gereken payı aldığını ifade ederek, “Şanlıurfa’nın son 20 yıldır her talebine, her beklentisine, başım gözüm üstüne diyerek, toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa’ya”.

Elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’nın elektrik sorunu çözerek, bir enerji üssü haline getireceğini ifade etti. Elektrik konusunda çiftçilere ve vatandaşlara yapılan destekleri de anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şanlıurfa’daki çiftçilerimizin en önemli sorunu elektrik olduğunu biliyoruz. Bunun için şehrimizdeki güneş enerjisi yatırımlarını özel olarak teşrif ediyoruz. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren 20 hektar üzeri arazisi olan çiftçilerimize sulama amaçlı, sabit güneş enerjisi santrali kurma izni vermeye başladık. Bu santraller, arazinin su ihtiyacının bir buçuk katına kadar karşılayabiliyor. 20 hektardan küçük alanlarda da gerektiğinde katlanıp, kaldırılacak gibi izin alınmadan güneş enerjisi santrali tesis edilebiliyor. Güneş enerjisi yatırımlarına 7.5 milyon liraya kadar, çok uygun şartlarda hazine destekli kredi sağlıyoruz. Şimdiye kadar bu çerçevede 229 milyon TL’lik kredi kullanıldı. Bu kredinin şartları ve vadeleri daha iyileştirilebilir. Yeter ki siz kendi enerjinizi üretin, bu enerji ile daha çok ürün elde edin, kendinize, ailenize ve ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız. Aynı şekilde Organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisi yatırımlarının teşviki için yüzde 25’lik parsel sınırlamasını kaldırdık. Sulama kooperatiflerinin elektrik borcunu ödeyebilmeleri için faiz maliyetinin tamamını hazinenin üstlendiği kredi imkanı getirdik. Urfa’nın içerisinde yer aldığı, 6 ilimizdeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda, 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Destek oranını yüzde 35’ten yüzde 45’e çıkardık. Bu uygulamadan Şanlıurfamız’da 47 binin üzerinde çiftçimiz 737 milyon lira kazançla yararlandı. Basınçlı sulamadaki elektrik destek oranını da yüzde 25’den yüzde 35’e çıkartarak, 88 bine yakın çiftçimizin 2 milyar TL istifade etmesini sağladık. Elektrikteki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirerek, ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar Tl daha az fatura ödenmesini temin ettik. Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de, tıpkı hanelerdeki tüketim gibi maliyetinin yaklaşık yarısına abonelere vermek için devletimiz 15 milyar TL’lik yükü devletimiz üstüne alıyor. Ayrıca elektrik faturaları ödemesini aylık yerine hasat döneminde yapma imkanı getirdi. Eski dönemlerine ilişkin elektrik borçlara ilişkin, 5 yıla varan vade ile faizsiz bir şekilde Ziraat Bankasından kredi kullanılabiliyor. Dağıtım ve tedarik şirketleri, borçlarını bu şekilde kapatmak isteyen çiftçilere, ilave yüzde 25’e kadar indirim yapacak. Şehrimizin ihtiyacını karşılamakta zorlanan elektrik alt yapısının geliştirilmesi için önümüzdeki yılın bütçesinden yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ayırdık. “

“Şanlıurfa’ya enerji endüstri bölgesi kuruyoruz”

Erdoğan, elektrik konusunda son müjdesini ise Şanlıurfa’ya enerji endüstri bölgesi kurulacağını söyleyerek verdi. Erdoğan, “Şimdi yeni bir müjdeyi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereketli hilalin merkezi Şanlıurfa’nın verimine, verim katmak için şehrimizde yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerimiz, bu endüstri bölgesinden ihtiyaçlarını hem kolayca hem de ekonomik olarak karşılayabilecektir. Amacımız istihdama da katkısı olacak bu proje ile Şanlıurfa’yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sık sık yaşanan elektrik konusunda tartışmaları ile gündeme gelen bu şehrimizin artık kaçak göçek işlerine gerek kalmadan, elektrik üretimindeki gücü ile öne çıkaracağız” diye konuştu.