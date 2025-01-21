Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA