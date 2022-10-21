Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine, blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içerisinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine, blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içerisinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen "Blokzincir İstanbul" programında konuştu. Türkiye’nin dijital dönüşüm serüvenini anlatan Erdoğan, "Esasen geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşümün izlerini görmek mümkündür. Türkiye’nin asırlık yatırım eksikliklerini tamamlamak için çalışırken, güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı ihmal etmedik. Teknoloji son bir asırda çok hızlı ilerleyen, son dönemde bu hızın arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleri ile buluşturamayız. Diğer gelişmelerinin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarını yaygınlaştırmamız bunları işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. Yakında bu konuda önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

"TOGG otomobilimiz ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir"

Teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme alanında kat ettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarı bu hususta nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından önemlidir. Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyar liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde 1’inin üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yine teknoloji çalışmalarının nüveleri olan teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. Hükümete geldiğimizde 2 olan teknopark sayımız 81’i aktif, 13’ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94’e ulaşmıştır. Savunma sanayii teknolojinin hem lokomotifi, hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750’nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6’yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıldönümüne banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleri ile bir akıllı cihaz olan TOGG’un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır" şeklinde konuştu.

"Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz"

Son on yılda hızla gelişen kripto para teknolojisine dikkat çeken Erdoğan, "Son on yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkanları, mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu alanda yeni gelişen ve kulaklarımızın henüz alışkanlık kazanmadığı kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha fazla girmeye başladı. Dijital içeriklerin fikri mülkiyet değerlendirmelerinin blokzincir teknolojisi üzerinde güvenceye alınmasıyla süreçte yeni bir evreye geçilmiştir. Şayet bir benzetme ile ifade edecek olursak dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanın cazip kılan esas husus ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizin kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilhassa savunma sanayiindeki örnek başarıları ile dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız Hava Araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız, dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu amfibi hücum gemimizi denizlerde benzer bir rol oynamaya hazırlanıyor. Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle ve diğer pek çok teknolojik aracımızla bu alanda giderek güçleniyoruz. Tarih boyunca cesaret ve azmimiz yanında yenilikçiliğimizle, çalışkanlığımızla dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de teknolojik atılımlarımızla benzer bir performans ortaya koyuyoruz. Artık bizim Tayfun’umuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunların çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan, iklim değişikliği ile mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanının değil, teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır. Teknofest kuşağı dediğim gençlerimiz sayesinde sadece eksiklerimizi hızla tamamlamakla kalmıyor, dünya çapında pek çok yeniliğin de altına imzamızı atıyoruz. Ak Parti vizyonu ile gençlerimizin kabiliyet bir araya geldiğinde neler olacağını ülkemizin son 20 yılına baktığımızda rahatça görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Ya terörle iç içeler veyahut terör bölgelerinde neler yapılıyor bunları takip ediyorlar"

Teknoloji konusunda muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan, "Bugün Türkiye’de teknolojiye dair ne varsa gündeminde olan parti hangisi diye bakarsanız, karşınıza çıkacak tek siyasi teşekkül AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu. Böyle bir dertleri yok. Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler, veyahut terör bölgelerinde neler yapılıyor bunları takip ediyorlar" dedi.

"Gençlerimize kripto para kumarlarına yönelmek yerine, blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içerisinde yer almalarını tavsiye ediyorum"

Blokzincir ve kripto para teknolojisi ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugünleri ön görerek TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nü blokzincir çalışmaları için de görevlendirmiştik. Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da orada kurulmuştu. Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız da kendi sorumluluk alanları ile ilgili olarak bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Özel sektörümüzün blok zincir teknolojisi alanındaki faaliyetlerini de yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızla, üniversitemizle, özel sektörümüzle bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Amacımız düzenlediğimiz bu etkinlikle blokzincir teknolojisinin idari, teknik, stratejik tüm yönlerinin iş sektörlerimize ışık tutacak şeklide tartışılmasını sağlamaktır. Elimizdeki imkanı her boyutu ile tanımadan fırsatları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla gerekli alt yapıyı oluşturma ve düzenlemeleri yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız. Siber dünya kavramı, siber uzaya doğru genişlerken Türkiye’yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önünde geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir. Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine, blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içerisinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum"