Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi’nde Erzurum’a önemli müjdeler verdi.

Erzurum’un hak ettiği yere gelmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına, “Dadaş demişler Dadaş bizi bilir, biz de Dadaşı. Ezelden ebede kardeş demişler, Dadaş bizi bilir biz Dadaşı. Gönlü dalgalanır bayrak deyince, kimse durduramaz ya hak deyince, usul, erkan, edep, ahlak, deyince, Dadaş bizi bilir biz de Dadaşı” diyerek başladı.

31 Mart seçimlerinde kendilerine bir kez daha sahip çıktığı için, tercihini AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığı için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, “Bugüne kadar size mahcup olmadık. Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha fazla hizmet ederek ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum’un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Şunu tüm dadaşların özellikle bilmesini istiyorum, Erzurum bizim milli değerimizdir. Erzurumlu İbrahim Hakkılar, Gazi Muhtar Ahmet Paşalar, Sümmaniler, Reyhaniler, Emrahlar bizim milli değerlerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum’daki her sanat eseri, her kültür eserimiz bizim milli değerimizdir. Erzurum türküleri bizim milli değerimizdir. Klasik şiirimizin en büyüklerinden Nefi bizim milli değerimizdir. ’Yalnız hüznü vardır kalbi olanın’ diyen Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi kararları ile birlikte canlarını hiçe sayarak kongreye katılan delegelerin tamamı bizim milli değerlerimizdir. ’Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür’ diyen, manda ve himaye toptan reddeden milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha yâd ediyorum. Erzurum’un milli kimliğinin aşınma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yeni Emrahlar, yeni İbrahim Hakkılar, yeni Sümmaniler, yeni Gazi Ahmet Muhtar Paşaları yetiştirmenin yolu Erzurum’un şehir kimliğini, Erzurum’un zengin mümbit dinamik kültürünü diri tutmaktan geçiyor. Erzurum’un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez” dedi.

Erzurum 2025 turizm başkenti

Erzurum’u dünyaya açmak ve dünyaya tanıtmak gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada bir güzel haberi sizlerle paylaşmak arzusundayım. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum Ekonomik İş Birliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyon şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"20 bin kişilik stadyum yapımını programa aldık"

Erdoğan 20 bin kişilik stadyum projesinin de programa alındığını belirterek, "Bir diğer güzel haberimiz stadyum konusudur. Gençler, Erzurum’a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi daha evvel söylemiştik. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıklarını tamamladık, inşallah yakında yapımına başlayacağız. Sevgili gençler, biliyorsunuz bizde laf ola beri gele yok, icraat var. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım; tabii 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra kusura bakmayın ondan sonra bütün iş icraat. Koşacaklar ve kendilerinden de şampiyonluk bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Laf üretmenin değil taş üstüne taş koymanın derdindeyiz"

“Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Polemiğe, laf yarıştırmaya bizim vaktimiz yok, çünkü biz laf üretmenin değil taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Bakınız muhalefet boş işlerle uğraşırken biz son 22 yılda Erzurum’a güncellenmiş değerle toplam 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Böyle lafla bu işler yürümez. Adalette 9,5 milyar TL, eğitimde 30 milyar TL, gençlik ve sporda 3 milyar TL, sosyal yardımlarda 82 milyar TL, sağlıkta 17 milyar liralık eser ve hizmet kazandırdık. Aynı şekilde çevre şehircilikte 54 milyar TL, ulaştırmada 107 milyar TL, tarım ve ormanda 26 milyar TL, sanayi ve teknolojide 4 milyar TL, enerjide, kamu ve özel toplam 73 milyar TL, kültür ve turizmde 3,5 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 3 milyar TL değerinde yatırım yaptık. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesi‘ni kurduk. İçinde Erzurum Şehir Hastanemizin de yer aldığı toplam 2 bin 32 yataklı 24 hastane dahil 107 adet sağlık tesisi inşa ettik. Toplam iki sağlık tesisimizin inşası, plan proje ve arsa süreci devam ediyor” dedi.

"Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projesinin etüt proje çalışmalarına devam ediyoruz"

TOKİ vasıtasıyla 15 bin 219 konut uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan 12 bin 96 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 123 konutun inşasına devam ediyoruz. 13 millet bahçesinden onunu tamamlayıp kullanıma sunduk ve diğerlerinin de yapımı sürüyor. 19 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesine 571 kilometre daha ilave ederek toplamda 620 kilometreye ulaştık. Pirinkayalar Tüneli’ni tamamlayıp hizmete aldık. Erzurum ayrımı İspir yolunu ve güzergahtaki Dallıkavak Tüneli ile Kırık Tüneli ve bağlantı yollarını, Aşkale Maden Yolu’nun Olur-Ardanuç yolunu ve Köprüköy Hınıs ayrımı Karayazı Elmalıdere Tutak yolunu 2025 yılını tamamlıyoruz. Kop Dağı Tüneli ve Erzurum Aziziye ayrımı Çat Karlıova Bingöl yolu ile güzergahtaki Kirişli Tüneli‘ne 2026 yılında tamamlıyoruz. Palandöken Lojistik Merkezini şehrimizin yatırım hanesine yazdırdık. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projesinin etüt proje çalışmalarına devam ediyoruz. Alvar barajı ile çeşitli gölet ve sulama tesislerinden oluşan toplam 15 yatırımımıza dair çalışmalarımız sürüyor. Bu hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzurum bizim canımız, sevdamız. Burası bizim gözbebeğimiz. Erzurum‘u hep birlikte büyütmeye, güçlendirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.