Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumuna ilişkin DDK’ye inceleme talimatı verdi.

Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan incelemenin, en kısa sürede neticelenerek kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.