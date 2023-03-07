Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah’a teşekkür ederek “Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei’nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah’a teşekkür ederek “Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei’nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ve heyetini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burnei Darüsselam Sultanı’nın 2012 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ülkemize devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu kaydetti. Aynı yıl Brunei’ye kendisinin de bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, ziyaretlerle ikili ilişkilere ivme kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili münasebetlerin kapsamlı şekilde ele alındığını, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha ileri taşıma kararlılığını teyit ettiklerini aktardı. Görüşmelerde ayrıca yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduklarının da altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden, savunma sanayine ve diplomasiye kadar farklı bir çok alanda önemli iş birlikleri imkanının değerlendirildiğini bildirdi. Erdoğan görüşmelerde ayrıca güncel ve küresel sorunlar üzerinde de durulduğunu belirterek bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğini artırmanın önemine değindiklerini aktardı.

İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin oluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, "Okçular Vakfımızın katkılarıyla Türk Okçuluğu dersleri veriliyor. Türk dizi ve filmleri yakından takip ediliyor. Beşeri ilişkilerimiz kuvvetleniyor. Filistin ve İslam düşmanlığı gibi konuları Ukrayna’yı ele aldık. Bunlarla beraber 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. 12 dakikalık deprem felaketini izlettik, kendileri de boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Yaşadığımız bu zor günlerde Brunei’nin göstermiş olduğu dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi.