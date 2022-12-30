Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Pele’nin ölümünden üzüntü duydum. Brezilya halkının acısını paylaşıyor, Pele’nin ailesine, hayranlarına ve tüm sporseverlere taziyelerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
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