Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Pele’nin ölümünden üzüntü duydum. Brezilya halkının acısını paylaşıyor, Pele’nin ailesine, hayranlarına ve tüm sporseverlere taziyelerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

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