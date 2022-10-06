Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde gençlere yönelik yapılan etkinlikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Güler, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde gençlere yönelik yapılan etkinlikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Güler, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Daha önce Türkiye’nin en iyi ve etkili kültür sanat sezonu geçiren belediye ödülünü alan Başkan Güler bu defa da gençlere yönelik yapılan çeşitli projelerle de Gençlik Ödülüne layık görüldü. Gençler için Ordu’da hayata geçirilen kültür-sanat etkinlikleri, tiyatro gösterileri, kitap fuarları, sörf, kano, yelken gibi sporların gençlere tanıtacak tesislerin açılması, DAVET Merkezi’nde genç girişimcileri hayata hazırlamak adına yapılan faaliyetler, tarımsal faaliyetlerde genç girişimcilere öncelik tanınması, yeni kütüphanelerin açılması, ilçelerde yeni spor sahalarının gençlerin hizmetine sunulması, bilişim alanında yazılım kodlama eğitimlerinin verilmesi, Ordu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler gibi daha birçok projeyi uygulayan Başkan Güler’in başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülle taçlandırıldı.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan 147 belediyenin katılım sağladığı Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre’de belediyelerin gençlere yönelik yaptığı çalışmalar ödüllendirildi. Bu kapsamda ‘gençlik ödülü’ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e verildi. Başkan Güler ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Gençlerin Başkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum”

Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Güler, ödülü kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Başkan Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre’de gençlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bizlere layık görülen ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Gençlerin başkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum.”

Gençlere yönelik dolu dolu projeler

Özellikle gençler başta olmak üzere 7’den 70’e her kesime hitap eden ve ödüle layık görülen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ordu’nun 19 ilçesinde 78 farklı konferans ve söyleşi, 600 bin kişinin yer aldığı 118 yayınevi ve 183 yazarın katıldığı kitap fuarı gerçekleştirildi. Yapılan bu etkinliklere ise 2 milyon 152 bin vatandaş katılım gösterdi.

Kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra yeni kütüphanelerin hizmete açılması, gençleri kano, sörf, yelken, triatlon gibi sporlara yönlendirilecek tesislerin kurulması, DAVET Merkezi’nde genç girişimcileri hayata hazırlamak adına yapılan faaliyetler, tarımsal faaliyetlerde genç girişimcilere öncelik tanınması, 19 ilçede spor sahalarının yapılması, bilişim alanında yazılım kodlama eğitimlerinin verilmesi, Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerle de bu ödülün alınmasını sağladı.