Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 500 bin TL manevi tazminat davası açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen BTP lideri Hüseyin Baş, Erdoğan’ın açtığı tazminat davasıyla ilgili paylaşımında, “Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış” ifadelerini kullandı.