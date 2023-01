Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi’ndeki adaları silahlandıran Yunanistan’a tepki göstererek, "Bizim Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız. Bak Miçotakis, sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi rakamlara göre meydana 30 bin kişi olduğunu belirterek, ”Uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Vefanız, sevginiz ve meydanlara sığmayan şu aşk için sizlere teşekkür ediyorum. Az önce arkadaşlarımdan resmi rakamı istedim. Şu anda 30 bin. Ve Esenyurt’ta siz kardeşlerimle birlikte attığımız bu adımda 2023’e bir sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024’e de sinyal veriyorsunuz. Bugün buradan niçin toplandık. Ben pek temel atma törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor biliyorsunuz. 2022-22023 eğitim öğretim yıl dönümünü ilk dönenimi başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilerimiz tebrik ediyorum. Öğrencilerimize anne baba şefkatiyle yaklaşan, onları en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Öğretmeni, öğrencisi, ailesi, idarecisi ve bakanlığıyla bir bütün olarak eğitimde kalitenin daha da artması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

"İstanbul’a ayrı bir önem veriyoruz, 90 milyar liralık yatırım yaptık"

Çocukların eğitime erişimini kolaylaştırmak, onların geleceğine sahip çıkmak için Türkiye genelinde pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmadık usanmadık. İstanbul’umuza ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık sadece İstanbul’a sadece eğitime. Bir yılda yaklaşık 17 milyar liralık yeni eğitim yatırımı yapıyoruz. Amacımız İstanbul’un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlere örnek olmasını öncülük yapmasını sağlamaktır. Son olarak eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 binin atamasını İstanbul’a gerçekleştirdik. İstanbul’a ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizin öğretmen ihtiyacını büyük oranda giderdik. Öğretmen sayısında bu iyileşme sayesinde ortalama sınıfı mevcutlarımızı çok daha aşağı çektik. Bugün Esenyurt’dumuzun marka değerini artıracak eğitim alanında ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser Esenyurt’la birlikte İstanbul’umuzun medarı iftarı olacaktır. 10 bin 412 öğrencimizin eğitim ve öğretim göreceği bu tesiste 40’ar derslikli 5 ayrı Anadolu lisesi, 40 derslikli İmamhatip Lisesi, 40 derslikli bir fen liseli, 40 derslikli bir mesleki teknik Anadolu lisesi ile 3 derslikli bir anasınıfı bulunuyor. Bu tesiste kuracağımız 12 derslikli bilim sanat merkezi ve özel yetenekli öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Engelli odası olan 151 öğrenci kapasiteli yurtlarımızla da ülkemizin dört bir köşesinden gelen evlatlarımıza barınma imkanı sağlayacağız. Bunların yanı sıra tesis bünyesinde 600 kişi kapasiteli tatbikat cami, kapalı spor salonu, kütüphanesi, en modern imkanlarla donatılmış 88 adet laboratuvarı ile öğrencilerimizi akademik, sosyal ve kültürel bakımından destekleyeceğiz. Her fırsatta bizim tekrarladığım gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören icraat odaklı çalışan bir hükümetiz. Siyasi hayatımızı hayatımızın hiçbir aşamasında milletimize hizmet davasından hiçbir zaman sapmadık, taviz vermedik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup millet yetki verince bahane arayanlardan, mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık. Bir program hazırlar, temel atar, takip eder, çıkan sıkıntıları çözer, ne söz verdiysek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız" diye konuştu.

"Esenyurt Eğitim Kampüsünü önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz"

Geçtiğimiz hafta Rami Kütüphanesi’ni açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta İstanbul’da 36 bin metrekareyi aşan kullanım alanıyla peyzaj alanıyla yaklaşık 110 bin metre kareyi bulan Rami Kütüphanesi’nin açılış heyecanını yaşadık. Tavsiye ederim muhakkak gidin yerinde görün AK Parti olarak biz neymişiz bunu görünce takdir edeceksiniz. Buradaki öğrencilerimiz çayını, kahvesini, çorbasını kek alacak. Para vermek yok. 24 saat buradaki kütüphaneden istifade edecek. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından İstanbul’un sembol mekanlarından Yeni Cami’yi tekrar ibadete açtık. Çamlıca Kulesi’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Marmaray’dan Avrasya Tüneline AKM’den İstanbul Havalimanına kadar sayısız yatırımı İstanbullu kardeşlerimizin emrine verdik. Çam Sakura’yı yaptık mı? Gidiyorsunuz görüyorsunuz. İstanbul’a buralar yakışır. Bay Kemal SSK’nın Genel Müdürü olduğu zaman hastanelerimizin halini biliyorsunuz değil mi ? Benim vatandaşımız hastane kapılarında ser sefil olmamalı. İnşallah Pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6’lı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, bu Paris’te bile yok. Paris’i görmüş bile değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, biz bunları yaparız. Siz neredesiniz. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Bugün temelini attığımız Esenyurt Eğitim Kampüsünü önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yüklediniz. Bu yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım tarım, diplomasi, diş politika ve bütün bunlarla birlikte Türkiye’yi ayağı kaldıracağız. Böyle çıktık bu yola. Eğitim de önemli adımlar attık. Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Derslik sayısını 343 binden 612 bine çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptıklarını da ifade etti.

60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirerek öğretmenlere ilave mali, ekonomik haklar tanıdıklarını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik ve öğretmen sayılarındaki artış sınıf mevcutlarına yansıdı. Okullaşma oranlarımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıktı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. İlk ortaöğretim öğrencilerinde toplamda 3.5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Yardımcı ders kitaplarını da vermeye başladık. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Göreve geldiğimizde her 100 kızımızdan sadece 39’u ortaöğretime devam ediyordu. Bugün bu sayı 95’e yükseldi. Yani biz kızlarımızı cehaletten çekip çıkardı. Şimdi onların standardını yükseltiyoruz. Sadece lisans değil, lisans üstü bunları başarmamız lazım. Devletimizin bir çok kademesinde kızlarımız kadınlarımız var mı ? Kızlarımız kadınlarımız vali, asker, subay oluyor mu.? Şimdi geliyor 2023 sandıkları patlatıyor muyuz. Cumhur İttifakı olarak el ele omuz omuza sandıklara yürüyor muyuz. Biz size inanıyoruz siz de bize inanıyorsanız Allah’ın izniyle biz bu işi başaracağız. Yarın Bursa’dan sinyalimizi vereceğiz. İstanbul bambaşka. .İstanbul’daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. Biz evlatlarımızla okullarımız arasında kalan engelleri kaldırdık. 28 Şubatçı zihniyet tarafından kasıtlı biçimde atıl bırakılan mesleki eğitim kurumlarını yeniden ihya ettik. Bu oklularımızı tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Bir dönem kapanmanın eşiğinde gelen meslek liselerimiz 2000 yılında 2 milyar liralık üretim kapasitesine ulaştı. Bunun 100 milyon lirasını öğrencilere 200 milyon lirasını öğretmenlere katkı payı olarak ödedik. Bu sene meslek liselerinde 3 milyar liralık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni bir yaklaşımla köy okullarını hizmete sunduk. 2023 senesi içinde 10 hanenin üzerindeki tüm köy okullarını hizmete açmayı planlıyoruz. 2022 senesinde 6 binin üzerinde anaokulun eğitim öğretime dahil ettik" dedi.

Okul öncesi öğrenciler için bir adım daha attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hali hazırda 1.8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkaracağız. İnşallah 6 Şubat itibariyle okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Böylece küresel ekonomik kriz döneminde ailelerimizin omuzlarından bir yükü daha almış olacağız. Özetin özeti diyeceğimiz bu tüm yatırımlarımızla sadece ülkesizin asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye’yi büyük bir şahlanışın eşiğine getirdik. Bu şahlanışın adı Türkiye yüzyılıdır. 85 milyonun tamamının ortak davasıdır. İşte bununla bu yola devam edeceğiz. Daha ileri gidiyoruz. Nedir Kızılelmamız’dır. 2023 çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye’nin yarınları için 85 milyon olarak bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan The Economist dergisine tepki

The Economist dergine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetçi ve medyasıyla yabancıların da yakından takip ettiği İngiliz The Economist yine bizle ilgili bir şeyler söylemiş. Türkiye’nin geleceğini The Economist mi belirleyecek. Benim milletim belirleyecek. George kim, Helga kim. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa, İngiltere, Almanya öyle ama Türkiye böyle. 2023’te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye’nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz. Meydanı milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi göreve geldiğimiz de ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik. Bu çalışarak oldu, yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA’larımız SİHA’larımız, Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a: "Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin"

Yunanistan’a da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan öyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki, bu ‘Tayfun’ diye bir füzeyi Türkiye üretti. Bu Atina’yı vurursa ne olacak? Bizim Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız. Bak Miçotakis, sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok" diye konuştu.

"Biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla azimle fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi 3-5 muhterisin keyfine teslim edemeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresek ölçekte kartların yeniden çıkarıldığı bir dönemde ülkemizin önüne inşallah Türkiye Yüzyılı ile projemizi sunacağız. Durmayacağız. Esenyurt’taki bu kardeşlerimizin heyecanına baktığım da bende heyecanlanıyorum. Bazıları soruyor bu gücü nereden buluyorsunuz diye. Buradan sizden buluyorum. Şimdi buradan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun hiçbir vatandaşımızın bizden ayrı yaşamasına tahammülüm yok. Hepinizi de Allah için seviyorum. Bizde Türküyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Boşnak’ıyla ayırım yok. Allah için sevmek var. Biz bu yolda böyle yürüdük, yürüyoruz. Ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılan esaret zincirini bugüne kadar nasıl kırdıysak 85 milyon olarak hepimizin ortak görevi nedir. İşte bunu iyi kavrayacağız. Yüreğinde memleket sevdası olan tüm vatandaşlarımızı yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir çağrımıza katılacağına inanıyorum. Sandıkta iradenizle birlikte evlatlarımızın geleceğini kurtarmaya hazır mıyız? Şimdi öyle bir ses verin ki doğusuyla batısıyla, kuzeyinden güneyine herkes bunu duysun. Esenyurt, Türkiye Yüzyıl’ını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Esenyurt, evlatlarımız bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Esenyurt, Savunma sanayimizi baltalamaya çalışan o habis, kirli niyetleri bir kez daha kursaklarda bırakmaya hazır mıyız? Siz neler yaparsınız neler. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizlerin bu gücü, sevgisi, coşkusu, kararlılığı bizimle olduğu müddetçe evelallah kimse bizi yolumuzdan alı koyamaz. Esenyurtlu kardeşlerimizin duası bizim yanımızda olduğu sürece aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız."