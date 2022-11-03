Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü’nün açılış törenine kullandığı banttan indirilen ilk araç ile gelmişti.

Sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg’u kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg’un seri üretim bandından inen ilk aracı C-SUV’u kullandığı anları, “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı. İşte Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.

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