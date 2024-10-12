Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul’a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul’a dönüş yaptı. Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.