Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Nevşehir’e gitti.

İran dini liderinin ölüm fetvası verdiği Salman Rüşdi’ye yönelik saldırı, İran’da da yankı uyandırdı

İran dini liderinin ölüm fetvası verdiği Salman Rüşdi’ye yönelik saldırı, İran’da da yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Çorum’da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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