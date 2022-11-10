Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı tevdi edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından tevdi edilen nişanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fıkıh ilminin efendisi aynı şekilde Kütüb-i Sitte’de birinci sırada yer alan Sahih-i Buhari’nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden gerçekten çok çok büyük bir şeref duyuyorum” dedi.

“Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum”

İmam Buhari’nin fıkıhta ve hadis ilminde zirvede olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi, karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum” dedi.

“Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari’den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Tabii şimdi İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye’den oğlum da dahil olmak üzere İbni Haldun Üniversitesi’nden arkadaşlar Taşkent’e gelmişler. Orada çalışmalar yapmışlardır. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev’e ve bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Türkiye-Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarılan ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı’nı almaktan duyduğu memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Öğrencilik yıllarında özellikle İmam Buhari’yi Sahih-i Buhari isimli hadis eseriyle tanıdığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir numaralı hadis eseri İmam Buhari’nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı eserine bakardık. Tabii aynı şekilde ardından yine Sahih-i Müslim vesaire onlar da geliyor idi. Şimdi kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı. Tebrik ediyorum. Takdir ediyorum” dedi.