Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilk defa gerçekleştirecekleri Menemen Uluslararası Çömlek Festivaline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etti. İçerisinde davet mektubunun yer aldığı açık çömlek şeklinde tasarlanan özel davetiyeyi Erdoğan’a takdim eden Pehlivan, “Cumhurbaşkanım, teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır ve gururlandıracaktır” dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilk defa gerçekleştirecekleri Menemen Uluslararası Çömlek Festivaline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etti. İçerisinde davet mektubunun yer aldığı açık çömlek şeklinde tasarlanan özel davetiyeyi Erdoğan’a takdim eden Pehlivan, “Cumhurbaşkanım, teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır ve gururlandıracaktır” dedi.

Menemen’de, 7-8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 1’inci Uluslararası Çömlek Festivali hazırlıkları sürerken, Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ankara çıkarması yaptı. Ankara temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da bizzat davet eden Pehlivan, çömlekten özel olarak hazırlanan davetiyeyi Erdoğan’a takdim etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’da eşlik etti.

Ankara ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Hayati Yazıcı, Mustafa Şen ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ı da ziyaret eden Pehlivan, birincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çömlek Festivaline davet etti.

Görüşmeleri değerlendiren Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm bürokratlarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimiz sırasında kendilerini 6 bin yıllık görkemli bir geçmişe sahip ilçemizde gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi onurlandırmaları için davetimize arz ettik. Her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz devlet büyüklerimizin festivalimizi kıymetlendirmeleri bizleri çok mutlu etti. Çömlekçiliğin kalbi Menemen’de 7-8-9 Ekim tarihlerinde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.